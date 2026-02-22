Brusaporto amara per la Castellanzese: neroverdi sconfitti 1-0

Foto: Mauro Lucchi (Fotografo Ufficiale U.S.D. Castellanzese 1921)

Sconfitta amara per la Castellanzese, che torna dalla trasferta di Brusaporto con zero punti ma con la consapevolezza di aver giocato una delle migliori prestazioni stagionali. Il match, valido per l’ottavo turno di ritorno, si è concluso 1-0 per i padroni di casa, ma a pesare sul risultato sono soprattutto due episodi arbitrali che hanno scatenato le proteste neroverdi: un gol annullato a Guerrisi dopo un’iniziale convalida e un contatto sospetto non fischiato nell’azione che ha portato al vantaggio del Brusaporto.

La cronaca del match

Al centro sportivo comunale di Brusaporto le due squadre si presentano a specchio, entrambe schierate con un propositivo 4-3-1-2. Sin dai primi minuti è la Castellanzese a prendere in mano il pallino del gioco, rendendosi pericolosa con Chessa e Castelletto, le cui conclusioni vengono però neutralizzate da Taramelli. Al quarto d’ora arriva l’occasione più clamorosa del primo tempo: Oleoni recupera palla a centrocampo e serve Chessa, il cui cross pennellato trova la splendida rovesciata di Rusconi che si stampa in pieno sulla traversa.

L’episodio del gol annullato

I ragazzi di mister Delprato continuano a macinare chilometri, trascinati da un Castelletto onnipresente. Chessa sfiora ancora il palo con un esterno destro velenoso, lasciando immobile il portiere avversario. Proprio allo scadere della prima frazione, l’episodio che cambia l’inerzia della gara: Guerrisi svetta più alto di tutti e insacca di testa. L’arbitro inizialmente indica il centrocampo convalidando la rete, ma dopo pochi istanti cambia idea e annulla per un presunto fallo dell’attaccante neroverde su Piacentini, tra lo stupore generale della panchina ospite.

Doccia fredda nella ripresa

Il secondo tempo si apre nel peggiore dei modi per la Castellanzese. Al rientro dagli spogliatoi, il Brusaporto sblocca il risultato con Finazzi, bravo a incunearsi in area e a trafiggere Giroletti con un diagonale preciso. Anche in questo caso non mancano le polemiche: l’azione nasce infatti da un intervento di Moraschi su Gritti che i neroverdi giudicano falloso, ma che il direttore di gara lascia proseguire.

Assalto finale senza fortuna

La reazione degli uomini di Delprato è immediata e rabbiosa. Guerrisi ha sul piede la palla del pareggio dopo un assist al bacio di Chessa, ma il difensore Paris salva miracolosamente sulla linea di porta a portiere battuto. Nel finale il Brusaporto colpisce un palo con Moraschi, ma è la Castellanzese a premere con insistenza fino all’ultimo secondo, senza però trovare quel guizzo necessario per agguantare un pareggio che, per quanto visto in campo, sarebbe stato il risultato più giusto.

TABELLINO

BRUSAPORTO – CASTELLANZESE 1–0 (0-0)

RETE: 1’ st Finazzi (B)

BRUSAPORTO (4-3-1-2): Taramelli; Asiatico, Paris, Piacentini, Seck; Chiossi, Selvatico (22’ st Quarena), Finazzi (38’ st Ratti); Martini; Moraschi (44’ st Caferri), Siani (38’ st Austoni). A disposizione: Fusi, Gabuzzi, Alfarano, Gotti, Djoubeirou. Allenatore: Maurizio Terletti

CASTELLANZESE (4-3-1-2): Giroletti; Rusconi, Robbiati, Gritti, Oleoni (23’ st Micheri); Boccadamo (31’ st Merkaj), Lacchini, Castelletto; Vernocchi; (31’ st Foglio) Chessa, Guerrisi. A disposizione: Poli, Rausa, Giuliani, Bianchi, Oldani, Airaghi. Allenatore: Ivan Delprato

ARBITRO: Francesco Ercole di Latina; assistenti Luca Casula di Carbonia e Pietro Fae di Ozieri

AMMONITI: 29’ pt Vernocchi (C), 17’ st Selvatico (B), 22’ st Chiossi (B), 25’ st Moraschi (B), 30’ st Taramelli (B), 44’ st Foglio (C)

ESPULSI: 11’ st Morlin (allenatore dei portieri Castellanzese)

RECUPERO: 1’ + 4’

RISULTATI 25ma GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Breno – Virtus CBG 0-0, BRUSAPORTO – CASTELLANZESE 1-0, Caldiero – Milan Futuro 0-3, Caratese – Casatese 1-1, Sondrio – Pavia 1-2, Oltrepò-Chievo 3-0, Real Calepina – Leon 1-2, VARESINA – SCANZOROSCIATE 1-1, Villa Valle – Vogherese 2-0.

CLASSIFICA

Caratese 52, Casatese 42, Milan Futuro e Brusaporto 41, Chievo e Villa Valle 40, Leon 39, Virtus CGB 36, Caldiero 35, Oltrepò (-3) 34, Scanzorosciate 33, CASTELLANZESE 32, Real Calepina 30, Breno 29, VARESINA e Pavia 23, Sondrio 19, Vogherese (-6) 8.