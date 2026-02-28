Varese News

Casorate Sempione, addio allo storico panettiere Alfredo Parolo

Si è spento nella notte tra venerdì e sabato il commerciante che per anni ha rappresentato un punto di riferimento nel centro del paese con la sua bottega di piazza Mazzini

alfredo parolo

Casorate Sempione piange Alfredo Parolo, storico panettiere del paese, scomparso nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 febbraio. Per anni volto noto del centro cittadino, Parolo ha rappresentato un punto di riferimento con la sua bottega di piazza Mazzini, oggi portata avanti dai figli.

A dare notizia della scomparsa è stato il sindaco Dimitri Cassani, che ha voluto esprimere pubblicamente il cordoglio dell’amministrazione e della comunità.

«Mi hanno appena informato che un nostro concittadino ci ha lasciato, Alfredo Parolo, uno degli storici panettieri di Casorate che, ancora oggi, garantiva questo importante servizio con la sua bottega in piazza Mazzini, gestita dai figli – ha scritto Dimitri Cassani, sindaco di Casorate Sempione –. È stata una notizia inaspettata e molto triste, perché anche con Alfredo se ne va un pezzo della storia di Casorate. A Ettore, Claudio e Daniela faccio le mie più sentite condoglianze, certo che tutto il paese sarà loro vicino in un momento così difficile».

Un volto storico del centro

La panetteria Parolo è da decenni una presenza stabile nel cuore del paese, un’attività che ha accompagnato generazioni di casoratesi. Con la scomparsa di Alfredo Parolo, Casorate perde non solo un commerciante, ma una figura legata alla memoria e alla quotidianità della comunità.

In queste ore sono numerosi i messaggi di vicinanza alla famiglia, segno dell’affetto e della stima costruiti nel tempo attraverso un lavoro svolto con costanza e dedizione.

Pubblicato il 28 Febbraio 2026
