Come vive un missionario in Mozambico? Don Filippo Macchi a “La Materia del giorno”
Il sacerdote di Gemonio si trova da diversi anni nel Nord Est del Paese africano. Ora è in Italia per una breve vacanza e racconterà in diretta (giovedì 5 febbraio, ore 16) la sua esperienza così particolare e ricca di umanità
Qual è la vita di un prete missionario italiano “trapiantato” in Mozambico? Quali sono i suoi compiti, le difficoltà da affrontare quotidianamente per calarsi in una realtà tanto lontana, i rapporti con il mondo circostante che – talvolta – significa fare i conti con la violenza e il fondamentalismo politico e religioso?
Giovedì 5 febbraio, dalle ore 16, lo chiederemo a don Filippo Macchi, 45enne sacerdote varesotto – è originario di Gemonio – che ormai da alcuni anni svolge la propria missione a Mirrote, località che si trova nel Nord-Est del Mozambico a circa 2.300 chilometri dalla capitale Maputo.
Don Filippo, da poco rientrato in Italia per qualche settimana di vacanza e di “visita parenti”, sarà protagonista della puntata de “La Materia del giorno”, la trasmissione che va in onda in diretta video dal lunedì al venerdì alle 16 sul canale YouTube di VareseNews (dove poi rimane disponibile per tutti).
Nel corso dell’incontro (condotto da Damiano Franzetti, giornalista di VareseNews) il religioso racconterà sia la vita quotidiana, sia alcuni momenti particolari e anche difficili, come le alluvioni che talvolta colpiscono le zone rurali di quell’area o il recente incendio che ha distrutto il tetto della chiesa di Mirrote. Una disgrazia che ha, però, anche avuto una risposta affettuosa da parte di tante persone che dall’Italia – e in particolare dalla Diocesi di Como di cui Filippo fa parte – si sono mobilitate per inviare aiuti concreti per la ricostruzione.
