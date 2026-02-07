Da Milano-Cortina a Gaza, RMFonline racconta le contraddizioni del presente
Dal dibattito sulle Olimpiadi diffuse ai temi della sicurezza, dalle migrazioni alla memoria storica, il settimanale di Radio Missione Francescana offre uno sguardo ampio e critico sull’attualità
Un numero ricco, denso e plurale, che attraversa l’attualità, la cultura, la politica, lo sport e la riflessione civile.
È online il nuovo numero di RMFonline, il magazine settimanale di Radio Missione Francescana, diretto da Massimo Lodi e consultabile su www.rmfonline.it.
Un’edizione che tiene insieme grandi temi internazionali e sguardi locali, analisi critiche e memoria, cronaca e pensiero, con il consueto stile libero e approfondito che caratterizza la testata.
Editoriale: tra Giochi e inquietudini
Ad aprire il numero è l’editoriale di Massimo Lodi, Slalom, una riflessione sul sentimento di “divisione” che attraversa il nostro tempo: da un lato l’entusiasmo per l’avvio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, dall’altro il peso delle guerre, delle violenze e della crisi dei valori. Un invito a non rimuovere il peggio del presente, ma nemmeno a rinunciare alla speranza.
Olimpiadi, sport e società
Il tema olimpico attraversa più contributi. Flavio Vanetti, in Macedonia a cinque cerchi, analizza in modo critico il modello delle Olimpiadi “diffuse”, mettendone in luce limiti organizzativi e infrastrutturali. Mario Carletti, con Oro per sempre, allarga lo sguardo al valore storico, sociale e umano dei Giochi, soffermandosi anche sull’esperienza paralimpica. Il tono cambia con Roberto Gervasini, che in Cammelli con le ciaspole usa l’ironia e il paradosso per raccontare il presente e le sue contraddizioni.
Sul fronte sportivo, Claudio Piovanelli si interroga sulla sconfitta di Jannik Sinner agli Australian Open (Sinner, quale fragilità?), mentre Alberto Mentasti, nella sezione La foto, regala uno sguardo sospeso su una Varese avvolta dalla nebbia.
Politica, sicurezza e istituzioni
Ampio spazio è dedicato ai temi della sicurezza e della coesione sociale. Samuele Astuti, in Sicurezza è coesione, richiama la necessità di coniugare fermezza contro la violenza e tutela dei diritti, con uno sguardo attento anche alla provincia di Varese. Sandro Frigerio, con Deficit varesino, entra nel merito dei dati su giustizia e reati nel territorio, evidenziando carenze strutturali e organizzative.
Sul piano nazionale e internazionale, Paolo Costa affronta il nodo delle migrazioni e del Piano Mattei (Migrazioni senza fine), mentre Robi Ronza riflette sulla polemica politica legata alla frana di Niscemi e al ponte sullo Stretto (Sentiero stretto). Mauro della Porta Raffo, infine, analizza il caso Trump e le implicazioni istituzionali negli Stati Uniti (Fuori di testa).
Economia, lavoro e ambiente
In ambito economico Gianfranco Fabi, con Virtù del lavoro, affronta il dibattito sulle pensioni, criticando la lettura del lavoro come mera “schiavitù” e richiamando la sua dimensione sociale e personale. L’attenzione all’ambiente emerge invece nell’intervento di Arturo Bortoluzzi, che in Alberi da monitorare chiede trasparenza e pianificazione nella gestione del verde urbano a Saronno.
Cultura, memoria e racconti
La sezione culturale è particolarmente ricca. Luisa Negri racconta la saga dei Bialetti attraverso la voce di Celestina (I rivoluzionari della moka), mentre Renata Ballerio rievoca la figura risorgimentale di Francesco Daverio (Onore a Daverio). Dino Azzalin firma un intenso omaggio a Gaspare Morgione (Il nostro maestro).
Completano il numero la riflessione spirituale di don Erminio Villa (Camminare sulle acque), l’analisi televisiva di Ster su Porta a Porta, il ricordo di Camillo Massimo Fiori a dieci anni dalla scomparsa, firmato ancora da Massimo Lodi, e la rubrica storica di Marco Zacchera sulle autonomie locali.
Un numero che conferma RMFonline come spazio di confronto libero, capace di tenere insieme cronaca, pensiero e memoria.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.