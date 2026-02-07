Da Milano-Cortina a Gaza, RMFonline racconta le contraddizioni del presente

Un numero ricco, denso e plurale, che attraversa l’attualità, la cultura, la politica, lo sport e la riflessione civile.

È online il nuovo numero di RMFonline, il magazine settimanale di Radio Missione Francescana, diretto da Massimo Lodi e consultabile su www.rmfonline.it.

Un’edizione che tiene insieme grandi temi internazionali e sguardi locali, analisi critiche e memoria, cronaca e pensiero, con il consueto stile libero e approfondito che caratterizza la testata.

Editoriale: tra Giochi e inquietudini

Ad aprire il numero è l’editoriale di Massimo Lodi, Slalom, una riflessione sul sentimento di “divisione” che attraversa il nostro tempo: da un lato l’entusiasmo per l’avvio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, dall’altro il peso delle guerre, delle violenze e della crisi dei valori. Un invito a non rimuovere il peggio del presente, ma nemmeno a rinunciare alla speranza.

Olimpiadi, sport e società

Il tema olimpico attraversa più contributi. Flavio Vanetti, in Macedonia a cinque cerchi, analizza in modo critico il modello delle Olimpiadi “diffuse”, mettendone in luce limiti organizzativi e infrastrutturali. Mario Carletti, con Oro per sempre, allarga lo sguardo al valore storico, sociale e umano dei Giochi, soffermandosi anche sull’esperienza paralimpica. Il tono cambia con Roberto Gervasini, che in Cammelli con le ciaspole usa l’ironia e il paradosso per raccontare il presente e le sue contraddizioni.

Sul fronte sportivo, Claudio Piovanelli si interroga sulla sconfitta di Jannik Sinner agli Australian Open (Sinner, quale fragilità?), mentre Alberto Mentasti, nella sezione La foto, regala uno sguardo sospeso su una Varese avvolta dalla nebbia.

Politica, sicurezza e istituzioni

Ampio spazio è dedicato ai temi della sicurezza e della coesione sociale. Samuele Astuti, in Sicurezza è coesione, richiama la necessità di coniugare fermezza contro la violenza e tutela dei diritti, con uno sguardo attento anche alla provincia di Varese. Sandro Frigerio, con Deficit varesino, entra nel merito dei dati su giustizia e reati nel territorio, evidenziando carenze strutturali e organizzative.

Sul piano nazionale e internazionale, Paolo Costa affronta il nodo delle migrazioni e del Piano Mattei (Migrazioni senza fine), mentre Robi Ronza riflette sulla polemica politica legata alla frana di Niscemi e al ponte sullo Stretto (Sentiero stretto). Mauro della Porta Raffo, infine, analizza il caso Trump e le implicazioni istituzionali negli Stati Uniti (Fuori di testa).

Economia, lavoro e ambiente

In ambito economico Gianfranco Fabi, con Virtù del lavoro, affronta il dibattito sulle pensioni, criticando la lettura del lavoro come mera “schiavitù” e richiamando la sua dimensione sociale e personale. L’attenzione all’ambiente emerge invece nell’intervento di Arturo Bortoluzzi, che in Alberi da monitorare chiede trasparenza e pianificazione nella gestione del verde urbano a Saronno.

Cultura, memoria e racconti

La sezione culturale è particolarmente ricca. Luisa Negri racconta la saga dei Bialetti attraverso la voce di Celestina (I rivoluzionari della moka), mentre Renata Ballerio rievoca la figura risorgimentale di Francesco Daverio (Onore a Daverio). Dino Azzalin firma un intenso omaggio a Gaspare Morgione (Il nostro maestro).

Completano il numero la riflessione spirituale di don Erminio Villa (Camminare sulle acque), l’analisi televisiva di Ster su Porta a Porta, il ricordo di Camillo Massimo Fiori a dieci anni dalla scomparsa, firmato ancora da Massimo Lodi, e la rubrica storica di Marco Zacchera sulle autonomie locali.

Un numero che conferma RMFonline come spazio di confronto libero, capace di tenere insieme cronaca, pensiero e memoria.