Da New York al Lago Maggiore: l’influencer Brigitte Segura alla scoperta di Luino

Il fascino del Lago Maggiore conquista New York. Si sta concludendo in questi giorni la visita di Brigitte Segura, nota influencer e fashion designer americana, che insieme al compagno Neil ha scelto il Verbano come tappa finale di un tour alla scoperta delle eccellenze italiane.

Un benvenuto tra Liberty e Vela

Il tour luinese è iniziato ufficialmente sabato scorso a Palazzo Verbania con un welcome meeting. L’incontro ha dato il via a una visita dettagliata della città: dalla suggestiva Villa Liberty sul lungolago allo storico Caffè Clerici, passando per l’AVAV (Circolo della Vela) fino a Villa Filippi, dove Brigitte ha potuto ammirare le creazioni di Mariella Filippi. La coppia ha inoltre visitato in forma privata la splendida Villa Porta di Colmegna.

Ad accogliere l’influencer sono state figure di spicco del panorama economico e turistico locale: Patrizia Ghiringhelli, CEO della Rettificatrici Ghiringhelli spa e Consigliere della CCIAA, e Lara Luz, proprietaria di Villa Porta e Vice Presidente di Federalberghi per la provincia di Varese.

Arte e partenariato internazionale

La visita nasce dalla storica collaborazione tra Brigitte Segura e la giornalista Simona Fontana Contini, Presidente dell’Associazione “The Everlasting People – Le Sempiterne”. Questo partenariato permette di valorizzare sui profili Instagram @fashiondailymag e @le_sempiterne il patrimonio culturale di Italia e USA attraverso uno scambio continuo di contenuti artistici.

Per l’occasione, Palazzo Verbania si è trasformato in una vetrina dell’arte lombarda. L’associazione Giovanni Carnovali detto “Il Piccio”, rappresentata dalla Presidente Carolina De Vittori, ha esposto alcune riproduzioni del Maestro. A dialogare con Brigitte attraverso le proprie opere sono stati numerosi creativi:

Vera del Pilar Stigliano , con la serie “Tracce di Luce” ispirata ai concetti giapponesi di armonia oltre le parole;

Francesco Marmino , con le sue profonde fotografie in bianco e nero;

Marika Laganà (resine), Pier Marcello Castelli (opere a tema cosmico), Adele Cossi (ricerca mistica), Maurizio Boscheri (arte naturalistica) e gli astratti floreali di Cristina Dicembrino.

L’influencer ha inoltre incontrato il Maestro Franco Puxeddu, autore di importanti monumenti cittadini.

Prossima tappa: Milano

Dopo aver esplorato Roma, Firenze e Venezia, Brigitte e Neil si apprestano a visitare Milano prima di rientrare negli Stati Uniti. Un viaggio che, secondo quanto dichiarato con entusiasmo dalla stessa influencer, è solo un arrivederci: il progetto di un ritorno nella nostra “stupenda nazione” è già in cantiere.