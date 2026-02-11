Dal disegno al bit: a Castronno i ragazzi della De Amicis diventano artigiani digitali
Si è concluso il modulo di modellazione e stampa 3D che ha visto protagonisti gli alunni delle classi seconde e terze. Il percorso fa parte di un ampio progetto di trenta ore finanziato dal Programma Nazionale che tocca anche intelligenza artificiale e fotografia
C’è un momento magico in cui un’idea, nata dalla mente e trasportata su uno schermo, prende forma fisica, strato dopo strato, sotto gli occhi curiosi di chi l’ha progettata.
Quel momento lo hanno vissuto gli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado “E. De Amicis” di Castronno, che nei giorni scorsi hanno tagliato il traguardo del modulo dedicato alla modellazione e alla stampa 3D. Non si è trattato di una semplice lezione di informatica, ma di un viaggio nel futuro che ha trasformato le aule in un laboratorio di innovazione e creatività.
Il percorso ha permesso ai ragazzi di sporcarsi le mani, metaforicamente parlando, con le tecnologie digitali più avanzate. Attraverso attività pratiche di progettazione e la realizzazione fisica di oggetti tridimensionali, gli alunni hanno messo alla prova non solo la logica e il problem solving, ma anche la capacità di trasformare l’astrazione in realtà concreta. Il modulo fa parte di un mosaico formativo ben più vasto, un progetto di trenta ore finanziato nell’ambito del Programma Nazionale 2021-2027 che mira a dotare i giovanissimi di Castronno degli strumenti necessari per navigare nel mondo contemporaneo.
Questo progetto rappresenta infatti solo un tassello di un’offerta extracurricolare ricca e variegata: sono attualmente in corso le lezioni di video editing con Canva, le pillole formative dedicate all’intelligenza artificiale e il corso di fotografia. Si tratta di competenze sempre più richieste, che la scuola ha deciso di integrare per arricchire il bagaglio dei propri studenti.
A sancire il successo dell’iniziativa è stata la consegna degli attestati di partecipazione. L’esperienza si è rivelata motivante per i ragazzi, che hanno risposto con entusiasmo, dimostrando che il futuro si costruisce un progetto alla volta e che la tecnologia, quando incontra la didattica, può davvero essere un valore aggiunto.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.