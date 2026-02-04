Varese News

Dall’Iliade a Dante, a Marnate la letteratura come via di pace nei tempi della guerra

Nela Sala Consiglio del Comune un ciclo di incontri letterari con Gianni Vacchelli tra classici, Bibbia e grandi figure del pensiero occidentale

Un percorso di riflessione sulla pace e sulla guerra, affidato alla voce della grande letteratura, animerà nei mesi di marzo e aprile la Sala Consiglio del Comune di Marnate. È qui che prenderà forma il ciclo di incontri La grande letteratura tra pace e guerra. Coltivare l’umanità in tempi difficili, curato da Gianni Vacchelli, narratore, saggista e dantista.

“Il ciclo letterario proposto risuona con i tempi oscuri e problematici che stiamo vivendo, attraversando gli inferi della guerra, ma anche invitandoci a ripensare il mondo: al centro il mito della pace e un’altra visione della storia e della civiltà – fanno sapere gli organizzatori -. La macchina del tempo della grande arte ci farà viaggiare nella tragedia della forza dell’Iliade, ma anche nella drammatica aspirazione alla pace che percorre il poema; incontreremo poi, sempre sul tema guerra e pace, la Bibbia, il Grande Codice dell’Occidente, libro immenso ma paradossalmente poco conosciuto, e l’immensa opera di Francesco d’Assisi (nell’ottocentenario dalla morte) e di Dante, due veri uomini del futuro”. 

Il primo appuntamento è in programma il 6 marzo 2026 alle 21.00 con Tragedia della forza e aspirazione alla pace nell’Iliade (e in altri classici). L’Iliade, primo poema europeo, parla di una guerra terribile ma anche di aspirazione alla pace e di pietà: un’occasione per interrogarsi su che cosa fosse la guerra per gli antichi Greci e su come essa si sia trasformata per noi.

Il ciclo proseguirà il 20 giugno 2026 alle 21.00 con Guerra e pace nella Bibbia (con cenni ad oriente). La Bibbia, Grande Codice dell’Occidente, verrà letta come libro culturale e fondativo della nostra civiltà. Non importa essere credenti o non credenti: ciò che conta è essere umani. Quale posto occupano la pace e la guerra nel Gran Libro?

Il terzo incontro, in programma il 10 aprile 2026 alle 21.00, è dedicato a Dante e Francesco: una vita integra di amore, ardore e pace. Francesco d’Assisi e Dante vengono presentati come uomini del presente e del futuro, non del passato, capaci di consegnarci una visione del mondo e dell’esperienza umana in cui la pace e la trasformazione sono centrali, insieme a una denuncia dell’avidità e della sete di dominio.

Chi è Gianni Vacchelli

Narratore, scrittore e ricercatore indipendente. Insegna in un liceo classico del milanese. Amico personale e libero allievo di Raimon Panikkar. I suoi principali oggetti di scrittura e di studio sono la narrazione, Dante, la Bibbia, il pensiero e l’opera di Panikkar, la mistica, letti con un’ermeneutica attenta all’interculturalità e alla dimensione simbolico-interiore e critico-politica. In questi ultimi anni si è occupato di una riarticolazione critica di spiritualità, politica ed economia, nell’ottica di una nuova educazione liberatrice. Collabora con il quotidiano L’Avvenire. Tiene conferenze, seminari, laboratori, gruppi di “lettura dialogale” e corsi in Italia e all’estero. Tra i suoi ultimi libri ricordiamo: Dante e l’iniziazione femminile. Beatrice, Maria e altre ‘dee’ (2020); L’«attualità» dell’esperienza di Dante (2021). Nel 2022 sono usciti il suo sesto romanzo, manitas (Jouvence) e la sua opera narrativa più importante: I Vivi (un’orestea), un lungo romanzo-trilogia, che riscrive l’Orestea di Eschilo dal punto di vista dei bambini. Nel 2023 la raccolta di racconti Grangermoglio e altre storie bambine (Prospero) e il saggio Non avrai altro idolo all’infuori di me. 50 appunti per un nuovo «esodo» dalla biocrazia capitalista (Mimesis). È del 2025 il suo ultimo libro dantesco: Dante «anticapitalista». Poesia, filosofia, mistica ed economia politica (Mimesis 2025). Appena uscito per Àncora a dicembre Dante, poeta della liberazione. La selva oscura, le donne, i bambini. Un suo breve profilo biobibliografico si può leggere in http://www.factotumagency.it/it/autore/gianni-vacchelli.

