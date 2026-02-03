Danneggiamenti e biglietti falsi: quattro denunciati durante il match Como – Atalanta

Denunce e controlli durante la partita di calcio Como – Atalanta di sabato scorso. Nel contesto della partita di calcio disputata sabato allo stadio Sinigaglia, la Polizia di Stato di Como ha predisposto un articolato servizio di Ordine Pubblico, nonostante l’assenza del tifo ospite avesse contribuito a rendere il clima complessivamente più tranquillo. Un dispositivo che ha comunque permesso di mantenere elevata l’attenzione sul rispetto delle regole e della legalità.

Nel corso dell’incontro, due cittadini tedeschi di 24 e 25 anni, residenti in Germania e regolarmente in possesso del biglietto di ingresso, sono stati denunciati in stato di libertà per danneggiamento. I due, verso la metà del secondo tempo, sono stati sorpresi dagli steward mentre danneggiavano un lavandino in ceramica all’interno dei servizi igienici riservati alle persone con disabilità nel settore Distinti.

Presi in consegna dal personale di sicurezza, i due tifosi sono stati affidati agli agenti della Polizia impegnati nel servizio di Ordine Pubblico e successivamente agli operatori della Digos di Como. Condotti in Questura, sono stati identificati e denunciati.

Durante le fasi di accesso allo stadio, inoltre, i finanzieri del Comando di Como, impegnati in un servizio di contrasto alla contraffazione, hanno fermato due cittadini svizzeri, entrambi 28enni, residenti rispettivamente a Mendrisio e Morbio Inferiore. I due erano in possesso di biglietti contraffatti e, proprio a causa della manomissione, non sono riusciti a superare i tornelli agli ingressi dell’impianto.

Anche in questo caso è scattata la denuncia in stato di libertà, con l’accusa di incauto acquisto. L’episodio conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e legalità anche in contesti sportivi apparentemente privi di criticità.