Varese News

Lavoro

Dopo Torino e Rogoredo il sindacato SIAP attacca: “Poliziotti soli e senza tutele, la violenza non è tollerabile”

Il segretario provinciale SIAP Giuseppe Tedesco, dopo i gravi fatti di Torino di sabato scorso, richiama il dibattito “a un piano di realtà, diritto e responsabilità istituzionale”.

Il 1 maggio a Milano

Il segretario provinciale SIAP Giuseppe Tedesco, dopo i gravi fatti di Torino avvenuti sabato scorso 31 gennaio, richiama il dibattito “a un piano di realtà, diritto e responsabilità istituzionale”. Le immagini, sottolinea, mostrano non una semplice colluttazione ma un attacco organizzato e violento contro chi rappresenta lo Stato, in continuità con quanto avvenuto a Rogoredo. (immagine di repertorio)

Il SIAP di Varese fa propria la posizione del segretario nazionale Giuseppe Tiani: «non è più tempo di indulgenza verso chi usa la violenza come linguaggio politico, perché bombe carta, razzi, assalti ai cordoni e colpi agli operatori sono “guerriglia urbana”, non diritto di manifestare. Colpire deliberatamente un poliziotto significa colpire lo Stato e la sicurezza di cittadini, famiglie e commercianti» per il sindacato non possono esserci ambiguità né giustificazioni ideologiche.

Tedesco richiama la normativa che consente agli agenti di reagire per respingere una violenza grave e attuale, a tutela dell’incolumità personale e dell’autorità pubblica. Un colpo alla testa con un oggetto contundente è oggettivamente a rischio di esiti irreversibili o letali; ciononostante, in episodi come Torino l’arma non è stata usata. Non per mancanza di pericolo, sostiene il SIAP, ma perché gli operatori sanno che ogni intervento può trasformarsi in un “percorso giudiziario automatico”, penale e risarcitorio, spesso sganciato dal contesto.

Il sindacato denuncia come l’incertezza normativa e regole di ingaggio ambigue generino esitazione proprio nei momenti più critici. A ogni fatto grave seguono dichiarazioni su stipendi da aumentare, tutele da rafforzare e “poliziotti da non lasciare soli”, ma, secondo il SIAP, queste restano in gran parte parole da campagna elettorale o talk show, non accompagnate da riforme concrete. Intanto ai sindacati viene dato poco spazio e si continua a raccontare una realtà rassicurante fatta di statistiche sui reati in calo, che non considera il fatto che sempre più cittadini rinunciano a denunciare, alimentando la percezione di impunità.

Nel comunicato si descrive anche il “dopo” per un agente ferito: superata l’emergenza, spesso rientra al lavoro senza un vero supporto psicologico o assistenziale, anticipando di tasca propria spese sanitarie e di riabilitazione e perdendo, nei mesi di convalescenza, una quota importante delle indennità operative. Il danno, sottolinea Tedesco, non è solo fisico ma anche economico e morale: frustrazione, senso di esposizione, consapevolezza di non sentirsi adeguatamente difesi, mentre chi ha aggredito può restare libero o beneficiare di letture indulgenti.

Il SIAP esprime piena solidarietà ai feriti e chiede che si proceda rapidamente all’identificazione dei responsabili e all’accertamento delle responsabilità individuali, “senza ambiguità e senza scorciatoie propagandistiche”, ribadendo che il garantismo è un valore dello Stato di diritto ma non può diventare un alibi per chi usa la violenza.

Il sindacato chiede alla politica una posizione coerente: difendere il diritto di manifestare senza ambiguità, ma allo stesso tempo affermare con fermezza che la violenza contro le forze dell’ordine non è mai tollerabile né giustificabile. Senza uomini e donne messi in condizione di operare con serenità, motivazione e adeguate tutele giuridiche, economiche e assicurative, “non esiste sicurezza possibile”. Continuare a pretendere disciplina e coraggio senza garantire protezione e dignità, conclude Tedesco, significa indebolire progressivamente l’autorevolezza dello Stato; per questo il SIAP afferma di non voler arretrare: difendere i poliziotti, per il sindacato, significa difendere legalità, istituzioni e sicurezza dei cittadini.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 02 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.