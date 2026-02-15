Doppio intervento dei vigili del fuoco per incendio sui tetti ad Arcisate e Cantello
A Cantello i danni causati dalle fiamme hanno reso necessario dichiarare inagibile una casa di due piani, mentre ad Arcisate il rogo è stato circoscritto in tempo
Doppio intervento dei vigili del fuoco questa mattina, domenica 15 febbraio, per incendio tetto. Le fiamme hanno interessato le coperture di due abitazioni ad Arcisate e Cantello. In entrambi i casi non si registrano feriti, ma a Cantello l’edificio è stato dichiarato inagibile a causa dei danni riportati. ( nella foto l’intervento di Cantello)
Il primo intervento è scattato alle 10.15 ad Arcisate, in via dei Chiosi, dove le fiamme hanno interessato una porzione della copertura di una casa. Sul posto sono arrivate due autopompe, un’autoscala e un’autobotte. I vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere l’incendio evitando che si propagasse all’intero tetto. Le operazioni sono poi proseguite con la bonifica e la messa in sicurezza dell’area interessata.
(nella foto l’intervento di Arcisate)
