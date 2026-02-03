Varese News

Scuola

Dote Scuola: Regione Lombardia stanzia 150 milioni per il triennio 2026-2028

La Giunta ha approvato la nuova programmazione su proposta dell'assessore Tironi. Confermate le quattro misure per sostenere le famiglie: materiale didattico, buono scuola, disabilità e merito

Generico 02 Feb 2026

Un investimento massiccio per garantire la libertà di scelta educativa e sostenere concretamente le famiglie lombarde. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore a Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi, ha approvato la programmazione del sistema Dote Scuola per il triennio 2026-2028, mettendo in campo 150 milioni di euro di risorse autonome.

«L’obiettivo è garantire il diritto allo studio», ha dichiarato l’assessore Tironi. «Vogliamo sostenere chi, pur con un reddito medio o basso, sceglie per i propri figli un percorso scolastico coerente con i propri valori, sia esso in una scuola statale o paritaria».

Le quattro misure della Dote Scuola

Il sistema si articola in quattro pilastri fondamentali, pensati per coprire diverse esigenze del percorso educativo:

Materiale Didattico: Contributi da 150 a 500 euro per l’acquisto di libri, tecnologia e strumenti per la didattica (inclusi musei e teatri). Destinato a famiglie con ISEE entro i 15.748,78 euro. Per il 2026 sono stanziati 15,4 milioni di euro.

Buono Scuola: Sostegno per il pagamento delle rette di scuole paritarie o pubbliche. Il contributo varia da 300 a 2.000 euro in base alla fascia ISEE e al grado di scuola. Stanziamento: 28 milioni di euro annui.

Disabilità: Contributi per coprire i costi degli insegnanti di sostegno nelle scuole paritarie. I rimborsi vanno da 1.000 euro (infanzia) fino a 3.500 euro (secondaria). Stanziamento: 8,5 milioni di euro annui.

Merito: Premi da 500 a 1.500 euro per gli studenti eccellenti del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), utilizzabili per libri, tecnologia o iscrizioni universitarie. Stanziamento: 2 milioni di euro annui.

Domande e Semplificazioni

La Regione ha confermato la volontà di rendere l’accesso ai fondi il più semplice possibile. Le domande dovranno essere presentate tramite la piattaforma Bandi e Servizi (previa autenticazione con SPID, CIE o CNS). Grazie all’interoperabilità con le banche dati di INPS e dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti, gran parte delle verifiche su reddito e frequenza avverrà automaticamente in fase di autocertificazione.

«Crediamo che la qualità dell’istruzione e le pari opportunità non debbano dipendere dalle possibilità economiche», ha concluso Tironi. «Dote Scuola è un tassello fondamentale per una scuola più libera e giusta».

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.