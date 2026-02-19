Elezioni comunali il 24 e 25 maggio: in provincia di Varese dieci Comuni al voto

Le elezioni comunali si terranno domenica 24 e lunedì 25 maggio. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, indicando anche le date dell’eventuale secondo turno: 7 e 8 giugno.

In provincia di Varese saranno dieci i comuni chiamati alle urne per rinnovare sindaco e consiglio comunale. Si tratta di centri distribuiti tra Alto Varesotto, Sempione, Medio Verbano e area sud della provincia.

Il primo turno si svolgerà su due giornate, domenica 24 e lunedì 25 maggio. Nei comuni sopra i 15mila abitanti, se nessun candidato sindaco otterrà la maggioranza assoluta dei voti, si tornerà alle urne per il ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno.

In provincia di Varese l’unico comune che supera questa soglia è Somma Lombardo, che conta 17.749 abitanti. Negli altri centri l’elezione del sindaco avverrà in un unico turno.

I comuni del Varesotto al voto

Ecco l’elenco completo:

Casorate Sempione (5.671 abitanti – 12 consiglieri da eleggere)

Gemonio (2.847 abitanti – 10 consiglieri)

Golasecca (2.654 abitanti – 10 consiglieri)

Gorla Maggiore (4.872 abitanti – 12 consiglieri)

Laveno Mombello (8.324 abitanti – 12 consiglieri)

Lonate Ceppino (5.033 abitanti – 12 consiglieri)

Luino (14.128 abitanti – 16 consiglieri)

Masciago Primo (303 abitanti – 10 consiglieri)

Origgio (7.939 abitanti – 12 consiglieri)

Somma Lombardo (17.749 abitanti – 16 consiglieri)

Tra questi, Luino è il comune più popoloso dopo Somma Lombardo con oltre 14mila abitanti, mentre Masciago Primo è il più piccolo con poco più di 300 residenti.