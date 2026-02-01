Varese News

Finalmente Varesina: Villa Valle battuto 4-1

La squadra di Spilli centra la prima vittoria casalinga della stagione contro l'ex terza classificata. Recuperati tre punti su Castellanzese e Pavia nella corsa salvezza

milan futuro varesina

La Varesina torna a vincere e lo fa con un netto 4-1, maturato in rimonta contro il Villa Valle. Per la squadra di mister Marco Spilli si tratta della prima vittoria stagionale all’Elmec Solar Stadium, poiché i successi contro Sondrio, Oltrepò e Chievo Verona erano arrivati tutti in trasferta.

La formazione di casa ha sbloccato il risultato dopo 17 minuti grazie al tap-in vincente di Caverzasi. Il pareggio degli ospiti è arrivato dopo neanche cinque minuti con il gol di Semprini. Alla mezz’ora le Fenici rimettono il muso avanti grazie alla zampata di Costantino, su cross di Vaz.

Nella ripresa i rossoblù riescono a prendere il largo prima con il colpo di testa in tuffo di Manicone, al primo gol della sua seconda avventura a Venegono, e poi con il secondo sigillo di giornata di Costantino, su suggerimento del nuovo acquisto Gulinatti.

Grazie a questo successo la Varesina recupera tre punti sulla Castellanzese, caduta contro la Nuova Sondrio, portandosi a quota 20 e staccando il Pavia, sconfitto dalla Real Calepina.

TABELLINO

Varesina – Villa Valle 4-1 (2-1)
Marcatori: pt 17’ Caverzasi (VA), 22’ Semprini (VI), 31’ Costantino (VA); st 27’ Manicone (VA), 37’ Costantino (V)
Varesina (4-2-3-1): Maddalon, Alari (4’ st Miconi), Caverzasi, Cavalli, Vaz; Grieco, Gulinatti; Baud Banaga (30’ Sainz Maza), Manicone (49’ st Grassi), Sassi; Costantino (42’ st Testa). A disposizione: Lorenzi, Valisena, Tassani, Ghirardelli, Franzoni. All: Spilli
Villa Valle (4-3-1-2): Passeri, Brais (1’ st Martinelli), Nava, Carminati, Lancini; Lussignoli (1’ st Perrotti), Serena, Beretta (38’ Rossi); Paganessi (21’ st Valenti), Semprini (29’ st Menegatti), Ravasi. A disposizione: Moroni, Ventura, Filipponi, Valoti. All: Sgrò
Arbitro: Marco Ventrone di Roma1 (Zebini di Rovigo e Toniutto di Como)
Ammoniti: Costantino (VA), Grieco (VA), Nava (VI)
Note: clima freddo e cielo grigio. Circa 200 spettatori. Angoli: 4-9. Recupero: 3’+ 5’

RISULTATI 22ma GIORNATA – GIRONE B SERIE D
Chievo – Breno 2-0, Scanzorosciate – Milan Futuro 2-2, Casatese – Oltrepò 0-1, CASTELLANZESE – NUOVA SONDRIO 1-2, Leon – Caratese 2-0, Pavia – Real Calepina 0-1, VARESINA – VILLA VALLE 4-1, Virtus CGB – Caldiero 1-1, Vogherese – Brusaporto 0-1.

CLASSIFICA
Caratese 45, Chievo 40, Brusaporto 37, Villa Valle 36, Casatese e Milan Futuro 35, Caldiero 32, Virtus CBG 31, Leon, Real Calepina e Oltrepò (-3) 30, Scanzorosciate e Breno 28, CASTELLANZESE 26, VARESINA 20, Pavia 17, Sondrio 16, Vogherese (-2) 11.

