Giuseppe Cruciani arriva a Varese, alla presentazione del suo libro il dialogo con Stefania Bardelli

Giuseppe Cruciani arriva a Varese per un incontro dedicato al tema del “doppiopesismo e della doppia morale nella società contemporanea”. L’appuntamento è in programma sabato 14 febbraio alle 17 alla Mondadori Bookstore di via Morosini 10. L’evento, organizzato dalla libreria varesina, vedrà al centro il libro “Ipocriti!” di Giuseppe Cruciani. A dialogare con l’autore sarà Stefania Bardelli, in un confronto moderato dal direttore de La Prealpina, Silvestro Pascarella.

Il sottotitolo dell’incontro parla chiaro: un confronto sulla società moderna, tra esagerazioni, estremismi e contraddizioni. Il volume affronta temi legati al linguaggio inclusivo, al mondo dell’informazione, al dibattito politico e culturale, interrogandosi su quanto sia lunga oggi la lista delle presunte “doppie morali”. L’iniziativa si inserisce nel calendario di appuntamenti culturali della libreria, che negli ultimi mesi ha ospitato autori e personalità del panorama nazionale.