Giuseppe Cruciani arriva a Varese, alla presentazione del suo libro il dialogo con Stefania Bardelli

Sabato 14 febbraio alle 17 alla Mondadori Bookstore di via Morosini 10 il confronto pubblico sul tema del "doppiopesismo nella società contemporanea"

cruciani

Giuseppe Cruciani arriva a Varese per un incontro dedicato al tema del “doppiopesismo e della doppia morale nella società contemporanea”. L’appuntamento è in programma sabato 14 febbraio alle 17 alla Mondadori Bookstore di via Morosini 10. L’evento, organizzato dalla libreria varesina, vedrà al centro il libro “Ipocriti!” di Giuseppe Cruciani. A dialogare con l’autore sarà Stefania Bardelli, in un confronto moderato dal direttore de La Prealpina, Silvestro Pascarella.

Il sottotitolo dell’incontro parla chiaro: un confronto sulla società moderna, tra esagerazioni, estremismi e contraddizioni. Il volume affronta temi legati al linguaggio inclusivo, al mondo dell’informazione, al dibattito politico e culturale, interrogandosi su quanto sia lunga oggi la lista delle presunte “doppie morali”. L’iniziativa si inserisce nel calendario di appuntamenti culturali della libreria, che negli ultimi mesi ha ospitato autori e personalità del panorama nazionale.

Pubblicato il 11 Febbraio 2026
