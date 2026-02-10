Gli amici, i palloncini bianchi, i motori: a Garbagnate l’ultimo saluto a Emanuele Accomando

Una mattinata di cielo grigio, di lacrime e dolore questa mattina a Garbagnate Milanese, dove familiari, amici e tanti concittadini hanno dato l’ultimo saluto a Emanuele Accomando, il ragazzo di 24 anni morto insieme all’amico Michele nel terribile schianto contro un albero avvenuto a Saronno nella notte di venerdì 6 febbraio.

Nella chiesa dedicata al Beato Ildefonso Schuster, tantissimi ragazzi, gli amici di una vita ai quali si è rivolto il parroco don Natale Restelli, che ha celebrato il funerale, raccomandando loro il ricordo di Emanuele, vivendo come lui con intensità la giovinezza e le proprie passioni ma senza mai dimenticare di essere responsabili.

Al termine della cerimonia il toccante ricordo di Anna, la ragazza di Emanuele, e fuori dalla chiesa il grande abbraccio dei suoi amici che hanno riempito il piazzale per salutarlo con un volo di palloncini bianchi, applausi, fuochi d’artificio e il rombo di tanti motori, la sua grande passione.

Domani, mercoledì 11 febbraio, un altro addio straziante: alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Sant’Alessandro a Caronno Pertusella si celebrerà il funerale di Michele Forastieri Cosenza, 22 anni, l’amico che ha perso la vita con Emanuele nell’incidente di Saronno.