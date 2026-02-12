Vola la raccolta fondi per le famiglie di Emanuele e Michele morti nell’incidente stradale di Saronno

La morte di Emanuele Accomando e Michele Forastieri Cosenza, le due giovani vittime del tragico incidente avvenuto a Saronno nei giorni scorsi, ha scosso profondamente non solo la città ma anche i comuni vicini e in particolare Garbagnate e Caronno Pertusella, dove i due ragazzi vivevano. A pochi giorni dalla tragedia, gli amici hanno lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per sostenere le famiglie dei ragazzi nelle spese dei funerali e in pochissimo tempo sono stati superati i 20mila euro.

Un gesto concreto di vicinanza che racconta quanto Emanuele e Michele fossero conosciuti e amati, uniti dalla passione per le auto e per il tuning, condivisa con tanti coetanei del territorio.

La raccolta fondi: “Un gesto di amore e solidarietà”

A promuovere l’iniziativa sono stati gli amici, che hanno affidato ai social un messaggio semplice e diretto: «Non ci sono parole per descrivere il dolore per la perdita di Emanuele e Michele. Per stare vicino alle loro famiglie e aiutarle concretamente, abbiamo deciso di organizzare una colletta per sostenere le spese del funerale. Chi sente di partecipare, anche con un piccolo contributo, lo farà con un grande gesto di amore e solidarietà».

Un appello che in poche ore ha trovato una risposta importante. Le donazioni sono arrivate da amici, conoscenti ma anche da persone che, pur non avendo un legame diretto con i ragazzi, hanno voluto dimostrare la propria partecipazione al dolore delle famiglie.

Gli organizzatori hanno spiegato che «le cifre raccolte saranno inviate alle famiglie di Emanuele e Michele tramite bonifico bancario dall’organizzatore della raccolta fondi» e che verrà allegata la contabile dei bonifici a operazione conclusa, per garantire la massima trasparenza.

Una comunità che si stringe

Il superamento della soglia dei 20mila euro in pochi giorni è il segno di una comunità che si stringe attorno alle famiglie in un momento tanto drammatico. La raccolta fondi non è solo un aiuto economico, ma un modo per far sentire vicinanza, affetto e partecipazione.

In tanti stanno continuando a condividere l’iniziativa, invitando a contribuire anche con piccole somme. Un modo per trasformare il dolore in un gesto collettivo di sostegno, nel ricordo di Emanuele e Michele.