La passione per le auto e il tuning: Caronno ricorda Emanuele e Michele, giovani vittime dell’incidente a Saronno

I due hanno perso la vita nel violento schianto del veicolo su cui viaggiavano la notte di venerdì 6 febbraio. Sul luogo dell'incidente fiori in ricordo

Emanuele Accomando e Michele Forastieri Cosenza

Commozione a Caronno Pertusella per Emanuele Accomando e Michele Forastieri Cosenza: le vittime dell’incidente mortale che si è verificato nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 febbraio in Viale Europa a Saronno. I due giovani (rispettivamente di 24 e di 22 anni) hanno perso la vita dopo che l’auto su cui stavano viaggiando ha sbandato, finendo a schiantarsi contro un albero.

Entrambi appassionati di automobili e di tuning (l’elaborazione dei veicoli), Emanuele e Michele hanno lasciato un vuoto nella comunità di Caronno. A ricordare Emanuele, anche il Comitato Pro Bariola, il rione di Caronno dove viveva il giovane. «Il Comitato Pro Bariola – scrivono sui social i volontari – porge le più sentite condoglianze alle famiglie. Riposino in pace».

Sul luogo dell’incidente, diverse persone tra parenti, amici e conoscenti si sono recati per lasciare fiori e ricordi in memoria di Emanuele e Michele.

Pubblicato il 06 Febbraio 2026
