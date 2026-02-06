La passione per le auto e il tuning: Caronno ricorda Emanuele e Michele, giovani vittime dell’incidente a Saronno

Commozione a Caronno Pertusella per Emanuele Accomando e Michele Forastieri Cosenza: le vittime dell’incidente mortale che si è verificato nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 febbraio in Viale Europa a Saronno. I due giovani (rispettivamente di 24 e di 22 anni) hanno perso la vita dopo che l’auto su cui stavano viaggiando ha sbandato, finendo a schiantarsi contro un albero.

Galleria fotografica Incidente mortale Saronno 3 di 3

Entrambi appassionati di automobili e di tuning (l’elaborazione dei veicoli), Emanuele e Michele hanno lasciato un vuoto nella comunità di Caronno. A ricordare Emanuele, anche il Comitato Pro Bariola, il rione di Caronno dove viveva il giovane. «Il Comitato Pro Bariola – scrivono sui social i volontari – porge le più sentite condoglianze alle famiglie. Riposino in pace».

Sul luogo dell’incidente, diverse persone tra parenti, amici e conoscenti si sono recati per lasciare fiori e ricordi in memoria di Emanuele e Michele.