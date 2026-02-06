Tragico incidente stradale a Saronno: due giovani morti nella notte in viale Europa

Un grave incidente stradale si è verificato questa notte a Saronno, in viale Europa, dove due giovani hanno perso la vita. L’allarme è scattato alle 1.40 e sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso sanitario, i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Saronno.

Secondo le prime informazioni disponibili, l’auto su cui viaggiavano i due ragazzi ha sbandato per cause ancora in corso di accertamento, ed è andata a schiantarsi contro un albero. I due ragazzi, di 22 e 24 anni, sono entrambi deceduti.

I soccorsi nella notte

Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno, oltre a due mezzi di soccorso avanzato, di primo e secondo livello. Tutti gli interventi sanitari si sono conclusi sul luogo dell’incidente, senza trasporto in ospedale, a conferma della gravità delle conseguenze.

I vigili del fuoco di Saronno e Varese hanno operato per la messa in sicurezza dell’area, mentre i carabinieri hanno avviato gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Le vittime

Si tratta di E.A. del 2001 di Garbagnate Milanese, e F.M.C. del 2003 di Caronno Pertusella; viaggiavano su d una Audi Rs3.

Accertamenti in corso

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle cause e la dinamica dell’incidente Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per chiarire quanto avvenuto e verificare eventuali responsabilità.

La strada è rimasta parzialmente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici.