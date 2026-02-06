Incidente in via Novara a Saronno, motociclista 21enne soccorso in codice giallo
Il giovane è stato soccorso in codice giallo dopo essere caduto dalla moto. Sul posto un'ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo
Un ragazzo di 21 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi a Saronno per un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio in via Novara. L’allarme è scattato attorno alle 16.15 per una caduta dalla moto.
Secondo le prime informazioni, nell’incidente è rimasto coinvolto solo il 21enne, le cui condizioni sono state valutate in codice giallo, indicativo di una situazione di media gravità. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo. Il ragazzo è stato ricoverato in codice giallo all’Ospedale di Saronno.
Non sono al momento disponibili ulteriori dettagli sulle dinamiche dell’incidente.
