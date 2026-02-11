Varese News

L’abbraccio degli amici e delle moto: a Caronno Pertusella il funerale di Michele, morto nell’incidente di Saronno

Si sono celebrati questa mattina nella chiesa di sant'Alessandro i funerali di Michele Forastieri Cosenza, il ragazzo di 22 anni morto insieme all'amico Emanuele Accomando nell'incidente avvenuto nella notte del 6 febbraio

09 Feb 2026

Tantissime persone hanno riempito questa mattina la chiesa e il sagrato di Sant’Alessandro a Caronno Pertusella per l’ultimo doloroso saluto a Michele Forastieri Cosenza, il ragazzo di 22 anni morto insieme all’amico Emanuele Accomando nell’incidente avvenuto nella notte del 6 febbraio a Saronno. 

Come ieri a Garbagnate Milanese, anche il funerale di Michele è stato accompagnato dal dolore della famiglia e dei tanti amici in lacrime, ma anche dal rombo delle auto e delle moto che hanno accolto il feretro all’uscita dalla funzione funebre insieme ai palloncini bianchi e ad un lungo applauso sottolineato dallo scoppio di fuochi d’artificio, quasi a voler esorcizzare con un rituale rumoroso e vitale il silenzio di una morte che a vent’anni non si accetta.

Anche per il parroco don Angelo non dev’essere stato facile trovare le parole per portare consolazione ai genitori, ai familiari e agli amici straziati da questa tragedia. Le ha trovate nelle parole di Francesco Guccini che in “Canzone per un’amica” ricorda una giovane morta in un incidente d’auto, proprio come Emanuele e Michele. Parole che forse, insieme al terribile dolore di questi giorni, resteranno per sempre nel cuore di tanti ragazzi insieme al ricordo dei loro amici scomparsi.

Gli amici, i palloncini bianchi, i motori: a Garbagnate l’ultimo saluto a Emanuele Accomando

 

 

 

 

di
Pubblicato il 11 Febbraio 2026
