Fissate le date dei funerali di Emanuele e Michele, gli amici morti nel tragico incidente di Saronno
Martedì 10 e mercoledì 11 febbraio l'ultimo saluto a Emanuele Accomando, 24 anni, e Michele Forastieri Cosenza, 22 anni, i due amici morti nella notte tra giovedì e venerdì nel tragico incidente stradale avvenuto in viale Europa a Saronno
Si svolgeranno martedì 10 e mercoledì 11 febbraio i funerali di Emanuele Accomando, 24 anni, e Michele Forastieri Cosenza, 22 anni, i due amici morti nella notte tra giovedì e venerdì nel tragico incidente stradale avvenuto in viale Europa a Saronno.
Per Emanuele Accomando l’ultimo saluto della famiglia e degli amici si terrà martedì 10 febbraio alle 10,30 nella chiesa del Beato Ildefonso Schuster a Garbagnate Milanese. Prima della funzione sarà recitato il Rosario.
Il funerale di Michele Forastieri Cosenza, si terrà il giorno successivo, mercoledì 11 febbraio, alle 10,30 a Caronno Pertusella, nella chiesa parrocchiale di Sant’Alessandro, preceduta alle 10,15 dal Rosario.
La passione per le auto e il tuning: Caronno Pertusella ricorda Emanuele e Michele, giovani vittime dell’incidente a Saronno
