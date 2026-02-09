Fissate le date dei funerali di Emanuele e Michele, gli amici morti nel tragico incidente di Saronno

Si svolgeranno martedì 10 e mercoledì 11 febbraio i funerali di Emanuele Accomando, 24 anni, e Michele Forastieri Cosenza, 22 anni, i due amici morti nella notte tra giovedì e venerdì nel tragico incidente stradale avvenuto in viale Europa a Saronno.

Per Emanuele Accomando l’ultimo saluto della famiglia e degli amici si terrà martedì 10 febbraio alle 10,30 nella chiesa del Beato Ildefonso Schuster a Garbagnate Milanese. Prima della funzione sarà recitato il Rosario.

Il funerale di Michele Forastieri Cosenza, si terrà il giorno successivo, mercoledì 11 febbraio, alle 10,30 a Caronno Pertusella, nella chiesa parrocchiale di Sant’Alessandro, preceduta alle 10,15 dal Rosario.