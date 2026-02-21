Varese News

Sport

I Mastini centrano l’obiettivo doppio: vittoria sull’Alleghe e terzo posto

Una rete di Schina nel supplementare regala il 3-2 conclusivo ai gialloneri. Pergine crolla ad Appiano: Varese è terza è troverà proprio le Civette nei quarti di finale

mastini alleghe master round

Sempre lui, sempre Andrea Schina. Quando i Mastini hanno bisogno di una rete decisiva, il difensore con il numero 3 compare e risolve i problemi. Proprio un suo gol nel corso del tempo supplementare consegna ai Mastini la vittoria nell’ultimo turno del Master Round IHL ai danni dell’Alleghe (3-2) e soprattutto regala ai gialloneri la terza posizione (quasi insperata) nella griglia dei playoff.

Da sabato prossimo – 28 febbraio – si giocherà per il titolo e saranno proprio le Civette biancorosse le avversarie di Borghi e compagni, anche grazie al crollo del Pergine sulla pista di Appiano. Arrivo a tre (Mastini, Linci e Pirati) e classifica avulsa che premia la squadra di Matikainen, costretta a rischiare grosso ma alla fine pronta a fare festa.

I gialloneri erano infatti andati avanti di due reti nel terzo centrale (a reti bianche la prima parte del match) grazie alle prodezze di Marcello Borghi e di Dylan Ghiglione: sulla prima marcatura è stato Marco Matonti a propiziare il gol con una staffilata rifinita dal bomber varesino; sulla seconda invece è stato Tilaro ad appoggiare il disco al numero 9 abile a scaricare di potenza in rete.

Nel terzo periodo però i Mastini non sono riusciti a trovare un’ultima stoccata e, a un certo punto, si sono ritrovati con la partita riaperta: tentativo di assist di Lacedelli, disco deviato da Re e da lì in porta con Pysarenko spiazzato dalla sfortunata deviazione. L’Alleghe ha quindi provato a pressare i gialloneri con Pysarenko abile a evitare il 2-2 fino a al 58.14 quando uno strano rimbalzo del disco ha favorito l’intervento di Isiguzo a due passi dallo slot raggelando letteralmente la Acinque Ice Arena.

Verdetto quindi rimandato all’overtime con le Civette che per poco non apparecchiano la terza beffa: tiro di Lacedelli, intervento di Pysarenko con i gambali, disco che passa comunque ma che Borghi allontana in modo provvidenziale dalla linea di porta. Scampato il pericolo, ecco il 3-2: Schina riceve, mette il turbo, entra nel terzo d’attacco e colpisce con potenza e precisione infilando De Nardin. Mastini terzi, Alleghe sesto: si rivedranno prestissimo.

HCMV MASTINI VARESE – ALLEGHE HOCKEY 3-2 d.t.s
(0-0; 2-0; 0-2; 1-0)

MARCATORI: 33.33 M. Borghi (V – M. Matonti, Maekinen), 35.31 Ghiglione (V – Tilaro, Maekinen); 47.04 Lacedelli (A – Da Tos, E. De Nardin); 58.14 Isiguzo (A); 61.45 Schina (V).

VARESE: Pysarenko (F. Matonti); Maekinen, Matonti, Schina, Re, Bertin, E. Mazzacane, Crivellari; Bastille, M. Borghi, Terzago, Buono, Ghiglione, Tilaro, Xamin, M. Mazzacane, Perino, Peterson, P. Borghi, Fornasetti. All. Matikainen.
ALLEGHE: M. De Nardin (Lancedelli); Poefstl, Aleksandrov, E. De Nardin, Da Tos, Dimai, Angoletta, Boisio; De Toni, Huhtela, D. Iori, No. Fontanive, Isiguzo, Lacedelli, S. Iori, De Val, Soppelsa, Ni. Fontanive, Manfroi. All. Surenki.
ARBITRI: Pignatti e Volcan (Alberti e Brenna).
NOTE. Penalità: V 4′, A 8′. Superiorità: V 0-4; A 1-2. Spettatori: 1.100.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Damiano Franzetti
damiano.franzetti@varesenews.it

VareseNews è da anni una realtà editoriale, culturale e sociale fondamentale per il territorio. Ora hai uno strumento per sostenerci: unisciti alla membership, diventa uno di noi.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 21 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.