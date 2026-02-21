I Mastini centrano l’obiettivo doppio: vittoria sull’Alleghe e terzo posto

Sempre lui, sempre Andrea Schina. Quando i Mastini hanno bisogno di una rete decisiva, il difensore con il numero 3 compare e risolve i problemi. Proprio un suo gol nel corso del tempo supplementare consegna ai Mastini la vittoria nell’ultimo turno del Master Round IHL ai danni dell’Alleghe (3-2) e soprattutto regala ai gialloneri la terza posizione (quasi insperata) nella griglia dei playoff.

Da sabato prossimo – 28 febbraio – si giocherà per il titolo e saranno proprio le Civette biancorosse le avversarie di Borghi e compagni, anche grazie al crollo del Pergine sulla pista di Appiano. Arrivo a tre (Mastini, Linci e Pirati) e classifica avulsa che premia la squadra di Matikainen, costretta a rischiare grosso ma alla fine pronta a fare festa.

I gialloneri erano infatti andati avanti di due reti nel terzo centrale (a reti bianche la prima parte del match) grazie alle prodezze di Marcello Borghi e di Dylan Ghiglione: sulla prima marcatura è stato Marco Matonti a propiziare il gol con una staffilata rifinita dal bomber varesino; sulla seconda invece è stato Tilaro ad appoggiare il disco al numero 9 abile a scaricare di potenza in rete.

Nel terzo periodo però i Mastini non sono riusciti a trovare un’ultima stoccata e, a un certo punto, si sono ritrovati con la partita riaperta: tentativo di assist di Lacedelli, disco deviato da Re e da lì in porta con Pysarenko spiazzato dalla sfortunata deviazione. L’Alleghe ha quindi provato a pressare i gialloneri con Pysarenko abile a evitare il 2-2 fino a al 58.14 quando uno strano rimbalzo del disco ha favorito l’intervento di Isiguzo a due passi dallo slot raggelando letteralmente la Acinque Ice Arena.

Verdetto quindi rimandato all’overtime con le Civette che per poco non apparecchiano la terza beffa: tiro di Lacedelli, intervento di Pysarenko con i gambali, disco che passa comunque ma che Borghi allontana in modo provvidenziale dalla linea di porta. Scampato il pericolo, ecco il 3-2: Schina riceve, mette il turbo, entra nel terzo d’attacco e colpisce con potenza e precisione infilando De Nardin. Mastini terzi, Alleghe sesto: si rivedranno prestissimo.

HCMV MASTINI VARESE – ALLEGHE HOCKEY 3-2 d.t.s

(0-0; 2-0; 0-2; 1-0)

MARCATORI: 33.33 M. Borghi (V – M. Matonti, Maekinen), 35.31 Ghiglione (V – Tilaro, Maekinen); 47.04 Lacedelli (A – Da Tos, E. De Nardin); 58.14 Isiguzo (A); 61.45 Schina (V).

VARESE: Pysarenko (F. Matonti); Maekinen, Matonti, Schina, Re, Bertin, E. Mazzacane, Crivellari; Bastille, M. Borghi, Terzago, Buono, Ghiglione, Tilaro, Xamin, M. Mazzacane, Perino, Peterson, P. Borghi, Fornasetti. All. Matikainen.

ALLEGHE: M. De Nardin (Lancedelli); Poefstl, Aleksandrov, E. De Nardin, Da Tos, Dimai, Angoletta, Boisio; De Toni, Huhtela, D. Iori, No. Fontanive, Isiguzo, Lacedelli, S. Iori, De Val, Soppelsa, Ni. Fontanive, Manfroi. All. Surenki.

ARBITRI: Pignatti e Volcan (Alberti e Brenna).

NOTE. Penalità: V 4′, A 8′. Superiorità: V 0-4; A 1-2. Spettatori: 1.100.