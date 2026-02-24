I microbiologi tornano sui banchi alla LIUC: a Castellanza si studia da manager

Non solo vetrini e microscopi, ma anche bilanci, strategie di governance e tecniche di negoziazione. È questa la sfida del Corso BUM (Alta Formazione in Gestione e Negoziazione di Budget per la Microbiologia), nato dalla collaborazione tra la LIUC Business School di Castellanza e l’AMCLI (Associazione Microbiologi Clinici Italiani).

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio di AMCLI ETS e il contributo di Biomérieux, punta a colmare un vuoto formativo cruciale: fornire ai microbiologi gli strumenti manageriali necessari per dialogare con le direzioni strategiche degli ospedali. L’obiettivo è integrare il sapere clinico con competenze economiche per garantire una maggiore sostenibilità al sistema sanitario.

I numeri del corso

Il percorso formativo ha coinvolto 37 professionisti provenienti da tutta Italia, con una partecipazione così distribuita: Piemonte: 18,9%, Lombardia: 10,8%, Puglia: 10,8%. Seguono Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Calabria e Campania con l’8,1% ciascuna.

Il profilo dei partecipanti è di alto livello: si tratta prevalentemente di dirigenti medici e sanitari, direttori di struttura e professori universitari, con un’età compresa per lo più tra i 40 e i 60 anni.

Teoria e pratica della negoziazione

Il programma non si limita alla teoria, ma spazia dal performance management al reporting, fino alle simulazioni di negoziazione, aspetto quest’ultimo particolarmente apprezzato dai corsisti per la sua applicabilità concreta.

“Sostenere la formazione manageriale dei microbiologi significa contribuire alla qualità delle strutture sanitarie”, ha dichiarato Pierangelo Clerici, Presidente AMCLI e già Direttore della Microbiologia dell’ASST Ovest Milanese. Gli fa eco Emanuela Foglia, ricercatrice della LIUC, sottolineando come la capacità di gestire il budget permetta ai clinici di partecipare consapevolmente ai processi decisionali.