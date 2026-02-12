Il Lago Ceresio presente alla BIT: «Cresciamo grazie al lavoro di squadra»
Il presidente dell’Autorità di Bacino del Ceresio, Piano e Ghirla, Massimo Mastromarino, ha visitato gli stand delle Camere di Commercio di Como-Lecco e di Varese, sottolineando il valore del lavoro di rete nella valorizzazione del territorio
Il sistema Lago Ceresio – Lago di Como si è presentato alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano con un messaggio chiaro: crescita, sostenibilità e promozione condivisa. Nella giornata conclusiva della manifestazione, il presidente dell’Autorità di Bacino del Ceresio, Piano e Ghirla, Massimo Mastromarino, ha visitato gli stand delle Camere di Commercio di Como-Lecco e di Varese, sottolineando il valore del lavoro di rete nella valorizzazione del territorio.
Al centro della presenza in fiera, l’idea di un lago non solo come meta di grande fascino paesaggistico, ma come destinazione integrata, orientata a un turismo green, attento alla mobilità dolce, all’outdoor e alla promozione delle eccellenze locali.
«Il turismo è una risorsa straordinaria per le nostre comunità – ha dichiarato Mastromarino – e la BIT rappresenta una vetrina internazionale di altissimo livello. Qui si costruiscono relazioni e si rafforza la visibilità dei nostri laghi». Un ringraziamento è stato rivolto alle Camere di Commercio per l’impegno costante nella promozione del Ceresio, che sta consolidando la propria immagine come destinazione attrattiva e sempre più sostenibile.
Dalla BIT arriva dunque un segnale di compattezza istituzionale: il sistema lago fa squadra e punta sui mercati internazionali con una visione moderna e competitiva, coniugando paesaggio, cultura, sport all’aria aperta ed enogastronomia in un’offerta turistica sempre più integrata e dinamica.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.