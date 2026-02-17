Il mistero dei pitoni nei boschi del Varesotto e l’ergastolo rigettato per Fontana
Le principali notizie di martedì in meno di 10 minuti
Tra le notizie principali di martedì 17 febbraio c’è un approfondimento sui pitoni abbandonati, ritrovati in due località non molto distanti; il rinvio per la seconda volta alla Corte d’Appello di Milano della condanna all’ergastolo per Davide Fontana, omicida reo confesso di Carol Maltesi; raccogliamo storie dalla generazione sandwich, schiacciata tra i figli e i genitori troppo anziani.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Francesco Enrico Speroni su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Mia23s su Esplosioni e fiamme in una fonderia a Lonate Pozzolo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.