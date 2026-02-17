Varese News

Il mistero dei pitoni nei boschi del Varesotto e l’ergastolo rigettato per Fontana

Le principali notizie di martedì in meno di 10 minuti

Tra le notizie principali di martedì 17 febbraio c’è un approfondimento sui pitoni abbandonati, ritrovati in due località non molto distanti; il rinvio per la seconda volta alla Corte d’Appello di Milano della condanna all’ergastolo per Davide Fontana, omicida reo confesso di Carol Maltesi; raccogliamo storie dalla generazione sandwich, schiacciata tra i figli e i genitori troppo anziani.

Pubblicato il 17 Febbraio 2026
