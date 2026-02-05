Il saronnese Andrea Leanza nuovamente candidato al David di Donatello per il trucco de “La Valle dei Sorrisi”

Il talento saronnese di Andrea Leanza e del suo team ALC FX torna sotto i riflettori del cinema nazionale. Dopo i successi degli anni passati, Leanza è stato inserito nella shortlist per il Miglior Trucco ai premi David di Donatello 71 per il film horror “La Valle dei Sorrisi” (noto internazionalmente come The Holy Boy), diretto da Paolo Strippoli.

Per la pellicola di Strippoli, il team ALC FX ha dovuto affrontare una sfida creativa complessa per il personaggio di Lorenzo Berni (interpretato dall’attore Diego Nardini), vittima di un evento drammatico nel film.

A causa di restrizioni di budget e tempi serrati, il team ha adottato soluzioni tecniche innovative, dalla riproduzione della pelle ustionata “on demand”, creata con fogli piatti di protesi in silicone rappresentanti pelle bruciata generica, strappati al momento del bisogno e incollati sul corpo dell’attore; la calotta scolpita con tecniche “out-of-the-kit” e protesi facciali specifiche, che includono anche un piccolo tributo artistico.

Tutto fatto con un grande lavoro di squadra: le protesi sono state scolpite da Andrea Masi, realizzate in silicone da Mirela Karbeva e prepitturate da un team composto da Denise Boccacci, Giorgia Leanza, Maria Furzia e Andrea Dinolfo, che hanno poi curato l’applicazione sul set. Arianna Palmucci si è occupata dei capelli, compito complicato perchè ha dovuto nascondere l’ingente volume di capelli dell’attore sotto le protesi.

Un palmarès di prestigio

Andrea Leanza non è nuovo al prestigioso premio dell’Accademia del Cinema Italiano. Nel 2021 ha infatti vinto il David di Donatello per il miglior trucco nel film “Hammamet” di Gianni Amelio, dove aveva trasformato Pierfrancesco Favino in Bettino Craxi. Nel corso della sua carriera ha collezionato diverse candidature, consolidando la sua fama come uno dei principali esperti di special effects makeup (SFX) e trucco prostetico a livello internazionale.