Il saronnese Andrea Leanza nuovamente candidato al David di Donatello per il trucco de “La Valle dei Sorrisi”
Insieme al suo team ALC FX il 45enne saronnese torna sotto i riflettori del cinema nazionale. Dopo i successi degli anni passati, Leanza è stato inserito nella shortlist per il Miglior Trucco ai premi David di Donatello 71
Il talento saronnese di Andrea Leanza e del suo team ALC FX torna sotto i riflettori del cinema nazionale. Dopo i successi degli anni passati, Leanza è stato inserito nella shortlist per il Miglior Trucco ai premi David di Donatello 71 per il film horror “La Valle dei Sorrisi” (noto internazionalmente come The Holy Boy), diretto da Paolo Strippoli.
Per la pellicola di Strippoli, il team ALC FX ha dovuto affrontare una sfida creativa complessa per il personaggio di Lorenzo Berni (interpretato dall’attore Diego Nardini), vittima di un evento drammatico nel film.
A causa di restrizioni di budget e tempi serrati, il team ha adottato soluzioni tecniche innovative, dalla riproduzione della pelle ustionata “on demand”, creata con fogli piatti di protesi in silicone rappresentanti pelle bruciata generica, strappati al momento del bisogno e incollati sul corpo dell’attore; la calotta scolpita con tecniche “out-of-the-kit” e protesi facciali specifiche, che includono anche un piccolo tributo artistico.
Tutto fatto con un grande lavoro di squadra: le protesi sono state scolpite da Andrea Masi, realizzate in silicone da Mirela Karbeva e prepitturate da un team composto da Denise Boccacci, Giorgia Leanza, Maria Furzia e Andrea Dinolfo, che hanno poi curato l’applicazione sul set. Arianna Palmucci si è occupata dei capelli, compito complicato perchè ha dovuto nascondere l’ingente volume di capelli dell’attore sotto le protesi.
Un palmarès di prestigio
Andrea Leanza non è nuovo al prestigioso premio dell’Accademia del Cinema Italiano. Nel 2021 ha infatti vinto il David di Donatello per il miglior trucco nel film “Hammamet” di Gianni Amelio, dove aveva trasformato Pierfrancesco Favino in Bettino Craxi. Nel corso della sua carriera ha collezionato diverse candidature, consolidando la sua fama come uno dei principali esperti di special effects makeup (SFX) e trucco prostetico a livello internazionale.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.