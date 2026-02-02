Il Trofeo Binda scalda i motori: da Luino a Cittiglio le stelle del ciclismo mondiale

Il sipario sul 27° Trofeo Alfredo Binda si è alzato ufficialmente a Milano, nella prestigiosa sede di Palazzo Lombardia. Quella di oggi è stata la prima di tre tappe di presentazione per un evento che, il prossimo 15 marzo, trasformerà la provincia di Varese nella capitale mondiale del ciclismo femminile.

Due le gare in programma: la prova regina dell’UCI Women’s WorldTour e il 13° Piccolo Trofeo Binda, riservato alla categoria Junior e valido per la Nations’ Cup. Il percorso, ormai consolidato nella sua spettacolarità, vedrà le atlete partire da Luino per raggiungere il traguardo storico di Cittiglio.

Oltre la gara: un progetto educativo

A fare gli onori di casa il governatore Attilio Fontana, che ha rimarcato come l’evento non sia una semplice competizione sportiva: «Parliamo di formazione, sicurezza e promozione del territorio». Un concetto ripreso da Mario Minervino, anima della Cycling Sport Promotion, che ha voluto accanto a sé 35 alunni delle scuole di Cittiglio.

I giovanissimi studenti sono infatti parte integrante del progetto, lavorando tutto l’anno su temi cruciali come l’educazione alimentare, la sostenibilità ambientale (con il progetto KM Green) e la lotta al bullismo. Lo sport, dunque, si fa strumento pedagogico per costruire responsabilità civica.

I numeri e la copertura TV

Il prestigio tecnico della manifestazione resta altissimo. Per la gara principale sono attese 14 squadre WorldTour e 6 Professional, mentre tra le giovani Junior si sfideranno 30 formazioni, tra cui ben 13 Nazionali. A garantire la visibilità globale sarà ancora una volta la Rai, con una diretta televisiva confermata dal vicedirettore di RaiSport, Andrea De Luca.

I prossimi passi verso il 15 marzo

La marcia di avvicinamento prosegue ora con una serie di appuntamenti dedicati alla sicurezza stradale nelle scuole del Verbano:

Mercoledì 4 febbraio: incontri a Gemonio e Cuveglio.

Giovedì 5 febbraio: tappa a Besozzo per il progetto “Pedala, Pedala… in Sicurezza” con la Polizia Stradale.

Sabato 7 febbraio: la presentazione ufficiale “casalinga” a Varese, nella cornice di Villa Recalcati.