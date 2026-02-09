Immagini impressionanti dell’assalto al portavalori sulla Lecce-Brindisi
Nei video girati dagli automobilisti si vedono almeno sei persone armate, alcune con tute bianche e il volto coperto
Due persone sono state fermate dai carabinieri del comando provinciale di Lecce per l’assalto a un portavalori avvenuto nella mattinata di oggi sulla superstrada tra Lecce e Brindisi, all’altezza di Tuturano. L’operazione delle forze dell’ordine è scattata nelle ore successive al colpo, che ha provocato forti disagi alla circolazione.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo responsabile dell’assalto ha bloccato la carreggiata posizionando alcune auto di traverso, impedendo il transito dei veicoli. A quel punto il furgone portavalori è stato fatto esplodere, come mostrano anche alcuni video ripresi dagli automobilisti in transito.
L’azione del commando
Dalle immagini impressionanti circolate nelle ore successive si vedono almeno sei persone agire a volto coperto. Alcuni indossavano tute bianche e imbracciavano armi. Un’azione rapida e coordinata, che fa pensare a un gruppo organizzato.
Nonostante l’esplosione del mezzo, la rapina non sarebbe stata portata a termine. Per garantirsi la fuga, i malviventi avrebbero sottratto le auto ad alcuni automobilisti in transito, utilizzandole per allontanarsi dalla zona.
Auto con lampeggianti per depistare
Un ulteriore dettaglio emerso dalle indagini riguarda l’uso di vetture dotate di lampeggianti, impiegate per simulare la presenza di mezzi civili in servizio alle forze di polizia e confondere chi si trovava sulla strada.
Le indagini proseguono per identificare gli altri componenti della banda e chiarire tutti i passaggi dell’assalto, mentre resta alta l’attenzione su un episodio che ha riportato al centro il tema della sicurezza sulle principali arterie stradali.
