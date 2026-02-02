L’inaugurazione della Casa dell’Acqua di Castellanza è in programma sabato 7 febbraio alle 11.00 nell’area tra via Battisti e via Moncucco. L’iniziativa è promossa da CAP in collaborazione con il Comune di Castellanza. La Casa dell’Acqua mette a disposizione acqua naturale e frizzante proveniente dall’acquedotto comunale.