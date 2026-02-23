Joan Thiele annuncia il suo tour 2026: ecco le date

Joan Thiele annuncia il suo ritorno dal vivo nel 2026 con una nuova serie di concerti. Un anno importante, quello appena trascorso, segnato dal successo dell’album Joanita e dalla forte esposizione ottenuta sul palco dell’Ariston con il brano Eco, che ha rappresentato una tappa fondamentale nel percorso artistico della cantautrice, consolidandone identità e visione musicale.

Il 2026 si è aperto con un appuntamento di rilievo internazionale: Joan Thiele sarà protagonista della serata di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, in programma domenica 22 febbraio all’Arena di Verona. Attesa nuovamente a Sanremo al fianco di Nayt, l’artista è pronta a riportare sul palco l’atmosfera intensa e raffinata che contraddistingue il suo progetto musicale.

Le date del tour 2026

28 aprile – Mestre (VE), Teatro Del Parco – Bissuola Live (acoustic)

23 luglio – Milano, Parco della Musica – Unaltrofestival (supporting Lorde)

25 luglio – Incantomarche / Risorgimarche, Marche

26 luglio – Fiesole (FI), Teatro Romano – Estate Fiesolana

1 agosto – Gradisca (GO), Arena del Castello – Festival Onde Mediterranee

8 agosto – Passo del Tonale (TN) – Water Music Festival

20 agosto – Riolo Terme (RA), Parco Fluviale – Frogstock Festival

29 agosto – Verona, Teatro Romano – Contaminazioni Musicali

I biglietti saranno disponibili su livenation.it e comcerto.it dalle ore 14 di mercoledì 25 febbraio. Le date di Milano e Verona sono già in vendita.

L’universo sonoro di Joanita

Le nuove date rappresentano un’ulteriore occasione per vivere dal vivo l’atmosfera magnetica di Joanita, il disco che ha inaugurato una nuova fase creativa per Joan Thiele e che, insieme al brano sanremese Eco, ne ha ampliato pubblico e riconoscimento artistico.

Eco, scritto dalla stessa Joan, è un invito a guardare in faccia le proprie paure e a superarle, affrontando temi come la difesa delle proprie idee e il valore della condivisione. Il singolo ha anticipato l’uscita dell’album Joanita (Sony Music/Numero Uno), pubblicato il 21 febbraio 2025 e accolto con entusiasmo dalla critica, fino a essere definito “l’album italiano del momento” da Rolling Stone Italia.

Cantautrice e producer poliedrica, Joan Thiele costruisce un mondo sonoro che spazia tra R&B, soul, suggestioni jazz e una vocazione internazionale, con un impianto cinematografico che richiama le colonne sonore del cinema italiano degli anni Sessanta e Settanta, da Piero Umiliani a Piero Piccioni.

Dall’ep Operazione Oro alla trilogia di Atti, il suo percorso ha delineato un immaginario identitario e visivo fortemente legato al linguaggio del cinema. Nel maggio 2023 ha vinto il David di Donatello come Miglior Canzone Originale con Proiettili, brano tratto dal film Ti mangio il cuore, presentato alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia.

Riconoscimenti come Songwriter of the Year per Billboard e Artista dell’Anno per Rockol hanno consolidato la sua posizione tra le voci più innovative e riconoscibili della scena musicale italiana contemporanea. Il 2026 segna ora un nuovo capitolo, ancora una volta all’insegna del live.