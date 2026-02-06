Kastritis: “Trento sfida stimolante. Il KO con Reggio? Ci ha rattristato ma non è stato così duro”

Avevamo lasciato Ioannis Kastritis dopo la devastante sconfitta della Openjobmetis con Reggio Emilia e dopo una conferenza stampa avara di spunti, analisi e spiegazioni. Per questo la prima domanda del venerdì al coach greco è stata una ripresa rispetto a domenica, per capire se e come quella disfatta sia stata “indagata” nelle cause, per evitare di rivedere prestazioni simili. Kastritis però non si è sbilanciato più di tanto: «Preferisco non parlarne in pubblico a riguardo: quello che ci dovevamo dire lo abbiamo detto tra noi in spogliatoio, con i giocatori. Abbiamo però – garantisce – analizzato tutto quello che c’era da analizzare quindi ora ci muoviamo verso la prossima partita».

Kastritis non nega che la partita con la Unahotels sia stata fonte di delusione anche interna al gruppo: «Alla ripresa eravamo un po’ tristi per come è andata domenica ma in realtà i nostri ragazzi hanno reagito alla grande e si stanno avvicinando alla partita con Trento. Penso che saremo pronti contro di loro: li avete visti in allenamento, mettono tanta energia e vogliono tornare a vincere».

Ancora una volta la Openjobmetis parte di rincorsa riguardo a un fondamentale chiave, quello dei rimbalzi: la Dolomiti Energia è terza in LBA per quelli totali, seconda per quelli d’attacco, un punto sempre dolente per i biancorossi. «Ciò riguarda il nostro lavoro di squadra e non solo i lunghi – ribadisce il coach – Tutti i loro giocatori lavorano bene sotto ai tabelloni quindi la nostra reazione sarà importante. Allo stesso tempo sappiamo che sono una squadra a cui piace correre molto: segnano molti punti in campo aperto o all’inizio degli attacchi quindi anche la nostra transizione difensiva sarà importante».

Detto della tristezza post-partita, Kastritis parla dell’approccio emotivo in seno alla squadra: «Non definirei quella di domenica scorsa una sconfitta “durissima” (contento lui… ndr). Non voglio esagerare: perdere è sempre difficile e vincere ti fa sentire meglio, ma dobbiamo mantenere l’equilibrio. Qualcuno mi ha chiesto se, dopo la vittoria con l’Armani, quella contro Reggio fosse una sfida da vincere a tutti i costi per dare continuità. Non credo sia l’approccio corretto: ogni vittoria ha il suo valore con chiunque arrivi e lo stesso vale per le sconfitte. Prima capiamo questo concetto e impariamo a controllare le emozioni, meglio funzioneremo come gruppo. I giocatori hanno fatto un lavoro straordinario, reagendo subito. Abbiamo parlato e spero che in campo saremo esattamente come vogliamo essere».

Trento – Varese potrebbe essere un match su ritmi indiavolati, considerando le caratteristiche delle due avversarie: «Entrambe le squadre vorranno spingere e alzare il ritmo. Sarà fondamentale controllare il tempo di gioco partendo dalla difesa e dai rimbalzi difensivi: non dobbiamo concedere extra-possessi. Sarà decisivo il modo in cui riusciremo a rallentarli nei primi otto secondi dell’azione. È una sfida stimolante perché entrambe le formazioni cercheranno di fare la stessa cosa».

Tornando ancora su domenica Kastritis spiega: «La nostra prestazione offensiva non è stata così negativa come suggerisce il punteggio finale. Abbiamo sbagliato molti tiri e ne abbiamo evitati altri che avremmo dovuto prendere. Non possiamo vivere sulle montagne russe emotive, pensando che tutto sia perfetto una settimana e tutto da buttare quella successiva. Non cambieremo il nostro modo di lavorare o di allenarci per una singola partita; ci fidiamo dei ragazzi e del nostro metodo. Sappiamo su cosa intervenire. La cosa più importante è che ci sia un buon clima nel gruppo e che si giochi con fiducia. Miglioriamo giorno dopo giorno, sia in attacco che in difesa, adattandoci di volta in volta all’avversario».