La bisca clandestina sit and go e un punto sugli ospedali di comunità

Le news di oggi in 9 minuti

Tra le notizie principali di venerdì 13 febbraio la bisca in un bar di Gallarate con tanti giovani che giocavano a poker a soldi, la situazione degli ospedali di comunità che vanno avanti a macchia di leopardo, il riconoscimento slow music per Carù dischi, i mondiali di pattini a rotelle a Cardano al Campo. (immagine di copertina generata con IA)

Pubblicato il 13 Febbraio 2026
