La signora Giuseppina di Caronno Varesino compie cento anni
A portarle gli auguri per questo meraviglioso traguardo anche il sindaco Maria Rosa Broggini
Cento candeline sulla torta per la signora Giuseppina Basso di Caronno Varesino, che venerdì 6 febbraio ha tagliato il meraviglioso traguardo di un secolo di vita.
Nota a tutti i caronnesi come la Pineta di Travaino, la signora Giuseppina arriva da una famiglia numerosa ed è l’ultima superstite di ben 12 fratelli.
Giuseppina ha festeggiato il suo centesimo compleanno circondata dall’affetto dei suoi familiari e a farle visita è passato anche il sindaco di Caronno Maria Rosa Broggini.
