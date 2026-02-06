La signora Giuseppina di Caronno Varesino compie cento anni

Cento candeline sulla torta per la signora Giuseppina Basso di Caronno Varesino, che venerdì 6 febbraio ha tagliato il meraviglioso traguardo di un secolo di vita.

Nota a tutti i caronnesi come la Pineta di Travaino, la signora Giuseppina arriva da una famiglia numerosa ed è l’ultima superstite di ben 12 fratelli.

Giuseppina ha festeggiato il suo centesimo compleanno circondata dall’affetto dei suoi familiari e a farle visita è passato anche il sindaco di Caronno Maria Rosa Broggini.