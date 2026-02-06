Varese News

Varese Laghi

La signora Giuseppina di Caronno Varesino compie cento anni

A portarle gli auguri per questo meraviglioso traguardo anche il sindaco Maria Rosa Broggini

Giuseppina Basso

Cento candeline sulla torta per la signora Giuseppina Basso di Caronno Varesino, che venerdì 6 febbraio ha tagliato il meraviglioso traguardo di un secolo di vita.

Nota a tutti i caronnesi come la Pineta di Travaino, la signora Giuseppina arriva da una famiglia numerosa ed è l’ultima superstite di ben 12 fratelli.

Giuseppina ha festeggiato il suo centesimo compleanno circondata dall’affetto dei suoi familiari e a farle visita è passato anche il sindaco di Caronno Maria Rosa Broggini.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 06 Febbraio 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.