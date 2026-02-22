La Varesina si salva nel finale, con lo Scanzorosciate finisce 1-1

La Varesina strappa un punto nella sfida casalinga contro lo Scanzorosciate, terminata 1-1. La squadra di mister Marco Spilli riesce a evitare la sconfitta grazie a un rigore trasformato da Costantino, arrivato in un momento della gara in cui era in inferiorità numerica per l’espulsione di Roberto Grieco per somma di ammonizioni.

La formazione ospite vede così sfumare due punti dopo una buona gara, nella quale crea più di un’occasione per raddoppiare, dopo il vantaggio firmato da Haoufadi al 37’ del primo tempo.

Nella ripresa le Fenici provano ad alzare i ritmi per trovare il pareggio e ci riescono al 90’ grazie alla massima punizione trasformata dal numero 9 (settima rete stagionale).

Con questo risultato, la Varesina sale a 23 punti, stessa quota del Pavia, che ha vinto lo scontro salvezza sul campo della Nuova Sondrio. Nella prossima giornata è in programma la sfida cruciale proprio tra Pavia e Varesina allo stadio Stadio “Pietro Fortunati”.

Inoltre, i rossoblù mantengono il passo del Breno, che ha pareggiato con la Virtus CiseranoBergamo, e riescono a rosicchiare un punto alla Real Calepina, sconfitta dalla Leon, portandosi a -7.

La squadra di Alessio Del Piano sale invece a 33 punti, staccando la Castellanzese, sconfitta a Brusaporto, e portandosi a +3 sulla zona playout.

Varesina – Scanzorosciate 1-1 (0-1)

Marcatori: pt 37’ Haoufadi (S); st 45’ Costantino rig. (V)

VARESINA (4-2-3-1): Maddalon, Vitiello (20’ st Alari), Tassani, Cavalli, Vaz; Grieco, Gulinatti, Arcopinto, Sainz Maza (33’ st Baud Banaga), Sassi (18’ st Costantino); Manicone. A disposizione: Lorenzi, Miconi, Andreoli, Valisena, Testa, Franzoni. All: Spilli

SCANZOROSCIATE (3-5-2): Colleoni, Marsetti, Ruggeri, Oppizzi (32’ st Scuderi); Malanchini (37’ Mombrini), Binetti, Valois, Poli; Deldossi (30’ st Carminati), Haoufadi (31’ st Braidich), Belloli. A disposizione: Calzaferri, Doneda, Bergamelli, Ravizza, Zeneli. All: Delpiano.

Arbitro: Roberto Carrisi di Padova (Fiore di Roma 1 e Camilli di Roma 1)

Ammoniti: Poli (S), Grieco (V), Colleoni (S)

Espulsi: Grieco (V) al 40’ st per doppia ammonizione.

Note: clima soleggiato. Campo in perfette condizioni. Angoli: 4-4. Recupero: 0’ + 5’

RISULTATI 25ma GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Breno – Virtus CBG 0-0, BRUSAPORTO – CASTELLANZESE 1-0, Caldiero – Milan Futuro 0-3, Caratese – Casatese 1-1, Sondrio – Pavia 1-2, Oltrepò-Chievo 3-0, Real Calepina – Leon 1-2, VARESINA – SCANZOROSCIATE 1-1, Villa Valle – Vogherese 2-0.

CLASSIFICA

Caratese 52, Casatese 42, Milan Futuro e Brusaporto 41, Chievo e Villa Valle 40, Leon 39, Virtus CGB 36, Caldiero 35, Oltrepò (-3) 34, Scanzorosciate 33, CASTELLANZESE 32, Real Calepina 30, Breno 29, VARESINA e Pavia 23, Sondrio 19, Vogherese (-6) 8.