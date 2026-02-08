La Varesina strappa un punto in trasferta: 1-1 a Brusaporto

La Varesina porta a casa un prezioso punto dall’ostica trasferta di Brusaporto. La squadra di mister Marco Spilli va in svantaggio al 15’ della ripresa con la rete gialloblù di Martini, ma il vantaggio dei padroni di casa dura appena tre minuti: Manicone ristabilisce la parità, siglando il secondo gol consecutivo e fissando il risultato sull’1-1 finale.

Grazie a questo pareggio, le Fenici salgono a quota 21 punti, restando al quartultimo posto, a -7 dalla quintultima Breno, che al momento sarebbe l’avversaria dei playout dei rossoblù. Alle spalle della Varesina, la Nuova Sondrio vince nettamente 4-1 contro la Vogherese e sale a 19 punti, portandosi a -2 dai rossoblù. In questo momento, però, la squadra di Brognoli sarebbe comunque retrocessa, a causa del distacco di 10 punti rispetto a Castellanzese e Scanzorosciate.

Il Brusaporto, invece, viene raggiunto in classifica dalla Casatese, vittoriosa contro il Breno. In zona alta, i bergamaschi rosicchiano un punto al Chievo, sconfitto 4-1 nel derby dal Caldiero, portandosi a -2 dalla seconda posizione. La vetta resta però lontana: la Folgore Caratese, grazie alla vittoria contro il Pavia, allunga ulteriormente, portandosi a +8 sui “mussi volanti” e a +10 sul terzo posto occupato da Casatese Merate e Brusaporto.

BRUSAPORTO – VARESINA 1-1 (0-0)

Marcatori: st: 15′ Martini (B), 18′ Manicone (V)

Brusaporto: Taramelli, Personeni, Asiatico, Selvatico, Caferri, Piacentini, Martini, Quarena, Austoni, Gotti (31’ st Finazzi), Siani. A disposizione: Fusi, Vecchierelli, Chiossi, Calabria, Gabuzzi, Djoubeirou, Ratti, Alfarano. Allenatore: Terletti

Varesina: Maddalon, Miconi, Caverzasi (40’ pt Tassani), Cavalli, Vaz; Arcopinto, Gulinatti; Baud Banaga (10’ st Valisena), Manicone (39’ st Testa), Sassi (22’ st Sainz Maza); Costantino. A disposizione: Lorenzi, Medina, Martinoia, Ghirardelli, Franzoni. Allenatore: Spilli

Arbitro: Maicol Guiotto di Schio (Guglielmo Iozzia di Roma1 – Davide Salinelli di Genova)

Note – Clima soleggiato, circa 250 spettatori. Ammoniti: Piacentini (B). Angoli: 3-2

RISULTATI 23ma GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Caldiero – Chievo 4-1, Breno – Casatese 0-1, BRUSAPORTO – VARESINA 1-1, Folgore Caratese – Pavia 2-0, Milan Futuro – Virtus CBG 0-1, Nuova Sondrio – Vogherese 4-1, Oltrepò – Leon 0-1, REAL CALEPINA – CASTELLANZESE 1-2, Villa Valle – Scanzorosciate 1-1.

CLASSIFICA

Folgore Caratese 48, Chievo 40, Casatese e Brusaporto 38, Villa Valle 37, Milan Futuro e Caldiero 35, Virtus CBG 34, Leon 33, Real Calepina e Oltrepò 30(-3), Scanzorosciate e CASTELLANZESE 29, Breno 28, VARESINA 21, Sondrio 19, Pavia 17, Vogherese 11(-2).