Le studentesse dell’Einaudi in tirocinio all’estero nei servizi per l’infanzia con l’Erasmus+
Le ragazze sono dell’indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale e trascorreranno 21 giorni di tirocinio formativo all’estero nell’ambito del progetto “Towards Europe”
Ventun giorni all’estero per un’esperienza internazionale nell’ambito del programma Erasmus+ Azione 1 – VET. Un gruppo di studentesse dell’Istituto Einaudi è coinvolto nel progetto “Towards Europe” con un tirocinio formativo che rappresenta un passaggio importante nel loro percorso di crescita personale e professionale.
Le studentesse frequentano l’indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale, con un percorso di studi orientato in particolare all’educazione dell’infanzia. L’esperienza all’estero è pensata come un vero e proprio apprendimento sul campo, coerente con la formazione scolastica e finalizzato a rafforzare competenze concrete spendibili nel futuro lavorativo.
Un tirocinio nelle scuole dell’infanzia
Durante il periodo di mobilità le ragazze svolgeranno il tirocinio presso scuole dell’infanzia del Paese ospitante. Affiancheranno il personale educativo nelle attività quotidiane, osservando metodologie didattiche diverse da quelle italiane e partecipando attivamente alla vita scolastica.
Un’occasione che permetterà loro di confrontarsi con nuovi modelli educativi, ampliare lo sguardo sul lavoro nei servizi per l’infanzia e sviluppare una maggiore consapevolezza del ruolo educativo e sociale che si preparano a ricoprire.
Accoglienza e preparazione
L’organizzazione dell’esperienza prevede un’attenta gestione dell’accoglienza. Le studentesse saranno ospitate in strutture selezionate in collaborazione con il partner locale e seguite costantemente sia dal tutor della scuola ospitante sia dal team Erasmus dell’Istituto Einaudi.
Prima della partenza, il gruppo ha partecipato a incontri di preparazione linguistica, culturale e organizzativa, pensati per fornire strumenti utili ad affrontare il periodo all’estero in modo consapevole e sicuro, valorizzando al massimo l’esperienza.
Un investimento sul futuro
Il progetto “Towards Europe” si inserisce in una visione più ampia che punta sull’internazionalizzazione della scuola e sulla formazione europea delle giovani generazioni. Gli obiettivi principali sono il potenziamento delle competenze professionali nel settore educativo e sociale, lo sviluppo dell’autonomia e del senso di responsabilità, il rafforzamento delle competenze linguistiche in un contesto reale e il contrasto alla dispersione scolastica.
Un’opportunità che non riguarda solo le studentesse coinvolte, ma anche la scuola e la comunità locale, che vede riconosciuto e valorizzato l’impegno verso un’educazione sempre più aperta all’Europa e al mondo.
