L’energia del Carnevale invade i corsi e i portici di Varese durante il sabato grasso

Il sole e il clima mite anticipano la fine dell’inverno tra la folla che ha riempito il comparto centrale della città per il sabato grasso. Il Carnevale bosino anima le vie del centro di Varese con il consueto carico di colori, musica e partecipazione popolare, portando in strada la trentatreesima edizione di un evento molto sentito e capace di coniugare le radici del territorio con nuove sinergie internazionali.

A guidare il lungo corteo sono le figure storiche del folklore locale: in via Sacco, sulla strada che si affaccia a Palazzo Estense, Pin Girometta, la Famiglia Bosina (e il Regiù) hanno aperto la strada a una parata composta da undici carri allegorici e altrettanti gruppi in maschera. Circa ottocento le persone impegnate a sfilare, tra ballerini, figuranti in abiti tradizionali e maschere che spaziano dai classici della Disney ai supereroi, senza dimenticare i riferimenti alla satira e all’attualità.

L’edizione 2026 corrente è caratterizzata dall’unione tra la tradizione varesina e il Salvador. Il coinvolgimento della comunità salvadoregna rappresenta un gemellaggio che nasce dalle comunità latinoamericane residenti. Sono state loro a guidare la grande sfilata, tra musica eseguita dal vivo, balli e sorrisi.

Il corteo è partito alle 14:30 snodandosi lungo un percorso che ha toccato via Marcobi, piazza Montegrappa, via Volta, via Magatti e corso Moro. Dopo il passaggio in corso Matteotti, piazza Carducci, via Broggi, via Veratti e via Bernascone, la sfilata si conclude alle 16:30 in piazza Montegrappa per il momento finale delle premiazioni.