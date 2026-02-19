Lo spacciatore prestigiatore, le ronde illegali e la curling mania



Tra le notizie principali del 19 febbraio troviamo l’inchiesta di Varesenews che racconta le storie della generazione sandwich, uomini e donne schiacciati tra la cura dei figli e quella dei genitori; torniamo a parlare di droga con l’arresto di una coppia di spacciatori che nascondeva le dosi nei modi più curiosi e ingegnosi; a Gorla Minore esplole la polemica sulle ronde dei cittadini contro i ladri; a Varese è curling mania con Varese Curling e i suoi corsi già sold out al palaghiaccio.