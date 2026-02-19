Varese News

Lo spacciatore prestigiatore, le ronde illegali e la curling mania

Le notizie in podcast di giovedì in meno di 10 minuti

Tra le notizie principali del 19 febbraio troviamo l’inchiesta di Varesenews che racconta le storie della generazione sandwich, uomini e donne schiacciati tra la cura dei figli e quella dei genitori; torniamo a parlare di droga con l’arresto di una coppia di spacciatori che nascondeva le dosi nei modi più curiosi e ingegnosi; a Gorla Minore esplole la polemica sulle ronde dei cittadini contro i ladri; a Varese è curling mania con Varese Curling e i suoi corsi già sold out al palaghiaccio.

Pubblicato il 19 Febbraio 2026
