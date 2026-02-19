Lotta al Papillomavirus: a Busto Arsizio, Gallarate e Saronno una settimana di screening

In occasione della Giornata Mondiale per la lotta contro l’HPV, in calendario per il prossimo 4 marzo, l’ASST Valle Olona ha predisposto un piano straordinario di prevenzione che coinvolge i centri di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno. L’obiettivo è contrastare la diffusione del Papillomavirus attraverso una doppia strategia che punta su vaccinazioni gratuite ad accesso libero e test di screening mirati, sottolineando come la prevenzione sia l’arma principale per evitare l’insorgenza di diverse forme tumorali che possono colpire sia uomini che donne.

Vaccinazioni ad accesso libero

Dal 2 al 6 marzo, tra le ore 9.00 e le 12.00, sarà possibile sottoporsi gratuitamente alla vaccinazione anti HPV senza necessità di prenotazione. L’iniziativa è rivolta ai giovani fino ai 26 anni di età e alle categorie considerate a rischio. Il servizio verrà erogato presso le Case di Comunità di Busto Arsizio (viale Stelvio) e Saronno (via Fiume), oltre che al centro vaccinale dell’Ospedale di Gallarate. Per chi non rientra nelle categorie gratuite, la vaccinazione resta disponibile in regime di co-pagamento

Screening e test nei consultori

Il piano di prevenzione prevede anche l’offerta gratuita di HPV test e Pap test, previa prenotazione, per fasce d’età specifiche:

HPV Test: riservato alle donne tra i 30 e i 64 anni che non lo abbiano effettuato negli ultimi cinque anni.

Pap Test: dedicato alle donne tra i 25 e i 29 anni che non si sono sottoposte all’esame negli ultimi tre anni e che non abbiano ricevuto la doppia dose di vaccino entro i 15 anni.

Gli esami si svolgeranno il 4 marzo nei consultori di Saronno, Gallarate e Lonate Pozzolo, mentre a Busto Arsizio l’appuntamento è fissato per il 6 marzo. Nelle strutture verrà inoltre distribuito materiale informativo per sensibilizzare la popolazione sui rischi dell’infezione.

Prevenzione senologica a Busto Arsizio

Sempre nell’ambito delle iniziative dedicate alla salute femminile, il 4 marzo l’Ospedale di Busto Arsizio anticiperà le celebrazioni per la Giornata della Donna offrendo una sessione di screening mammografici dalle 9.30 alle 12.30. Le prenotazioni per questo specifico servizio devono essere effettuate tramite il portale “Prenota Salute” di Regione Lombardia.

«Con un vaccino sicuro ed efficace e attraverso l’adesione agli screening – ha dichiarato John Tremamondo, Direttore Socio Sanitario di ASST Valle Olona – si possono evitare carcinomi come quello della cervice uterina. Invito quindi la popolazione a partecipare per salvaguardare la propria salute»