Malnate in lutto per Gianfranco Luzi, storico titolare della cartoleria di via Mazzini
Si terranno sabato 28 febbraio nella chiesa parrocchiale i funerali del settantasettenne molto conosciuto in tutta la zona per la sua attività professionale e il suo impegno nel sociale
Lutto a Malnate per la scomparsa di Gianfranco Luzi, figura storica del commercio cittadino. All’età di 77 anni si è spento il titolare della nota cartoleria di via Mazzini, un punto di riferimento per intere generazioni di residenti che nel suo negozio hanno trovato non solo articoli scolastici e professionali, ma anche un volto amico e un presidio di vicinato nel cuore della città.
Un pezzo di storia del commercio malnatese
Luzi era conosciuto da tutti per la sua attività commerciale, situata in una delle vie centrali di Malnate. La sua cartoleria non era soltanto un esercizio pubblico, ma un luogo di ritrovo e di passaggio quotidiano, capace di resistere al tempo e ai cambiamenti del settore grazie alla dedizione e alla professionalità del suo titolare. La notizia della sua scomparsa ha iniziato a circolare rapidamente in città, suscitando profondo cordoglio nella comunità.
Le esequie e l’ultimo saluto
Per chi volesse rendere un ultimo omaggio, la salma è attualmente composta presso la sala del commiato delle Onoranze Funebri Lucchetta a Malnate. I funerali saranno celebrati sabato 28 febbraio, alle ore 14.30, presso la chiesa parrocchiale di Malnate. La funzione religiosa sarà preceduta dalla recita del Santo Rosario. Al termine delle esequie, la salma proseguirà verso il tempio crematorio. La famiglia ha voluto rivolgere un ringraziamento preventivo a tutti coloro che vorranno partecipare alle esequie e portare una parola di conforto.
