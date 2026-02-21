Negli ospedali della provincia di Varese il Carnevale regala sorrisi ai bambini ricoverati

Il Carnevale è entrato anche nei reparti pediatrici degli ospedali della provincia di Varese, portando colori, musica e sorrisi tra i corridoi. A rendere possibile questa parentesi di festa è stata l’associazione Il Ponte del Sorriso, che ha organizzato una serie di iniziative per far vivere ai bambini ricoverati la magia di una delle ricorrenze più attese dell’anno.

Travestimenti, coriandoli, stelle filanti e balli di gruppo hanno trasformato le pediatrie in piccoli mondi allegri e variopinti. Mascherine, tatuaggi temporanei e trucca bimbi hanno coinvolto grandi e piccoli, con tanta musica e un momento di dolcezza grazie alla merenda offerta dalla Pasticceria Maculan, che ha preparato dolcetti e chiacchiere per tutti.

Magia e musica alla Pediatria di Varese

In Pediatria a Varese, il Giovedì Grasso è stato animato dallo spettacolo dell’illusionista Walter Maffei, che ha saputo stupire e divertire bambini e genitori con giochi di prestigio e numeri coinvolgenti.

Il giorno successivo, per il Venerdì Grasso, sono stati i ragazzi del Coro Don Gnocchi della Comunità Pastorale di Varese a portare allegria in reparto. Travestiti dai loro personaggi preferiti, hanno proposto un concerto a tema “cartoni animati” che ha fatto cantare e sorridere i piccoli pazienti e le loro famiglie.

Una festa che diventa normalità

La tradizionale atmosfera del Carnevale è stata così ricreata nei reparti pediatrici, trasformando per qualche ora l’ospedale in uno spazio di festa.

Garantire ai bambini ricoverati momenti di normalità è un aspetto fondamentale del percorso di cura. Le ricorrenze e i festeggiamenti fanno parte della loro quotidianità e poterli vivere, anche in ospedale, significa offrire non solo intrattenimento, ma anche vicinanza e attenzione. Un modo per aiutare i più piccoli ad affrontare la malattia con maggiore serenità, continuando a crescere e, per quanto possibile, a giocare.