Nota azienda di Busto Arsizio cerca elettricista esperto

Importante e strutturata azienda con sede a Busto Arsizio, operante nel settore impiantistico, è alla ricerca di un elettricista esperto da inserire stabilmente nel proprio organico.

La realtà, attiva sul territorio con cantieri in ambito civile e industriale, è disponibile a valorizzare professionisti con esperienza e a investire nella crescita della risorsa.

Responsabilità

La figura selezionata si occuperà di:

– Installazione, manutenzione e piccole riparazioni su impianti elettrici

– Ricerca guasti di base e ripristino funzionalità in sicurezza

– Lettura e utilizzo essenziale di schemi elettrici e manuali tecnici

– Compilazione della documentazione di intervento (rapportini, materiali utilizzati)

– Rispetto delle norme di sicurezza e corretto utilizzo degli strumenti di misura

Requisiti richiesti

– Esperienza pregressa di almeno 2-5 anni nel settore civile (gradita esperienza anche in ambito industriale)

– Patente B (previsto utilizzo di mezzo aziendale per spostamenti tra i cantieri)

– Buona autonomia operativa

Completano il profilo serietà, affidabilità, buone capacità organizzative e relazionali

Cosa offre l’azienda

– Inserimento diretto in azienda

– Retribuzione commisurata all’esperienza

– Inquadramento secondo CCNL Metalmeccanico Industria

– Possibilità di crescita professionale

La ricerca è gestita dalla filiale Adecco di Busto Arsizio.

Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum all’indirizzo Bustoarsizio.galilei@adecco.it indicando nell’oggetto “candidatura elettricista – Busto Arsizio”.