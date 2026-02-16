Varese News

Nota azienda di Busto Arsizio cerca elettricista esperto

L’azienda offre inserimento diretto – CCNL Metalmeccanico Industria – per elettricista esperto con esperienza nel civile e disponibilità a operare anche in ambito industriale

Importante e strutturata azienda con sede a Busto Arsizio, operante nel settore impiantistico, è alla ricerca di un elettricista esperto da inserire stabilmente nel proprio organico.

La realtà, attiva sul territorio con cantieri in ambito civile e industriale, è disponibile a valorizzare professionisti con esperienza e a investire nella crescita della risorsa.

Responsabilità

La figura selezionata si occuperà di:

– Installazione, manutenzione e piccole riparazioni su impianti elettrici
Ricerca guasti di base e ripristino funzionalità in sicurezza
– Lettura e utilizzo essenziale di schemi elettrici e manuali tecnici
– Compilazione della documentazione di intervento (rapportini, materiali utilizzati)
– Rispetto delle norme di sicurezza e corretto utilizzo degli strumenti di misura

Requisiti richiesti

Esperienza pregressa di almeno 2-5 anni nel settore civile (gradita esperienza anche in ambito industriale)
Patente B (previsto utilizzo di mezzo aziendale per spostamenti tra i cantieri)
– Buona autonomia operativa

Completano il profilo serietà, affidabilità, buone capacità organizzative e relazionali

Cosa offre l’azienda

Inserimento diretto in azienda
– Retribuzione commisurata all’esperienza
– Inquadramento secondo CCNL Metalmeccanico Industria
– Possibilità di crescita professionale

La ricerca è gestita dalla filiale Adecco di Busto Arsizio.

Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum all’indirizzo Bustoarsizio.galilei@adecco.it indicando nell’oggetto “candidatura elettricista – Busto Arsizio”.

Pubblicato il 16 Febbraio 2026
TAG ARTICOLO

