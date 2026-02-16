Nota azienda di Busto Arsizio cerca elettricista esperto
L’azienda offre inserimento diretto – CCNL Metalmeccanico Industria – per elettricista esperto con esperienza nel civile e disponibilità a operare anche in ambito industriale
Importante e strutturata azienda con sede a Busto Arsizio, operante nel settore impiantistico, è alla ricerca di un elettricista esperto da inserire stabilmente nel proprio organico.
La realtà, attiva sul territorio con cantieri in ambito civile e industriale, è disponibile a valorizzare professionisti con esperienza e a investire nella crescita della risorsa.
Responsabilità
La figura selezionata si occuperà di:
– Installazione, manutenzione e piccole riparazioni su impianti elettrici
– Ricerca guasti di base e ripristino funzionalità in sicurezza
– Lettura e utilizzo essenziale di schemi elettrici e manuali tecnici
– Compilazione della documentazione di intervento (rapportini, materiali utilizzati)
– Rispetto delle norme di sicurezza e corretto utilizzo degli strumenti di misura
Requisiti richiesti
– Esperienza pregressa di almeno 2-5 anni nel settore civile (gradita esperienza anche in ambito industriale)
– Patente B (previsto utilizzo di mezzo aziendale per spostamenti tra i cantieri)
– Buona autonomia operativa
Completano il profilo serietà, affidabilità, buone capacità organizzative e relazionali
Cosa offre l’azienda
– Inserimento diretto in azienda
– Retribuzione commisurata all’esperienza
– Inquadramento secondo CCNL Metalmeccanico Industria
– Possibilità di crescita professionale
La ricerca è gestita dalla filiale Adecco di Busto Arsizio.
Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum all’indirizzo Bustoarsizio.galilei@adecco.it indicando nell’oggetto “candidatura elettricista – Busto Arsizio”.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Mia23s su Esplosioni e fiamme in una fonderia a Lonate Pozzolo
Alberto Gelosia su Il tour per la legge sulla “Remigrazione” passa anche a Gallarate: interviene l’Anpi
Felice su In Svizzera si voterà per decidere se nel Paese debba esserci un tetto massimo di dieci milioni di abitanti
Felice su L'Italia come immenso bed&breakfast non ha un futuro
Felice su Superati i 3 milioni di presenze: turismo in crescita nel Varesotto e Varese Welcome lancia nuove idee
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.