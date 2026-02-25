Pane di Sant’Antonio, Luigi Jemoli è il nuovo presidente: “La povertà aumenta, noi ci siamo e ci saremo”

A dieci anni dalla sua fondazione, celebrati lo scorso anno, l’associazione Pane di Sant’Antonio di Varese continua a registrare una crescita costante, sia nel numero dei volontari che nella quantità e qualità dei servizi offerti alle persone in grave emarginazione presso la Casa della Carità.

I numeri dell’impegno

I dati relativi al 2025 fotografano un impegno imponente: sono stati donati 64.307 pasti, assicurati 3.843 cambi d’abito e accolte per la prima volta 712 persone. Una macchina della solidarietà che oggi conta su 339 volontari, uomini e donne di varie età che portano avanti tutti i servizi della Casa in stretta collaborazione con i cuochi e con l’équipe di professionisti dipendenti della Pane di Sant’Antonio ODV.

Un presidio che si rivela quanto mai necessario: «La povertà, purtroppo, è in aumento e i bisogni sono sempre più numerosi – raccontano dall’associazione – Noi, insieme a chi ci ha sostenuto e continuerà a farlo, ci siamo e ci saremo anche quest’anno».

Il passaggio di consegne

In questo percorso di crescita, il presidente uscente don Marco Casale ha scelto di compiere un passo di lato dalla guida dell’associazione. Rimarrà comunque membro del Consiglio Direttivo, garantendo la continuità del proprio contributo e della propria vicinanza. A lui è andato il ringraziamento di tutta l’associazione per l’impegno, la dedizione e la visione che hanno accompagnato questo primo decennio di attività.

L’ufficialità del nuovo assetto è arrivata il 25 febbraio 2026, durante un incontro associativo molto partecipato da volontari e collaboratori. La presidenza è stata assunta da Luigi Jemoli, già consigliere e volontario attivo nel servizio mensa della Casa della Carità, figura conosciuta e stimata per le sue attività professionali e i numerosi impegni in ambito associativo.

Continuità e futuro

La nomina di Jemoli rappresenta un passaggio importante nel percorso dell’associazione, che prosegue come realtà laica nella continuità del servizio, mantenendo saldo l’impegno in stretta collaborazione con le realtà ecclesiali e cittadine. Il neopresidente, che da oggi assume ufficialmente l’incarico, è stato accolto dai volontari con un grande applauso di incoraggiamento. Forte dell’esperienza maturata e dell’energia dei suoi associati, il Pane di Sant’Antonio rinnova così il suo impegno di solidarietà e servizio alle persone sole, emarginate e bisognose del territorio.