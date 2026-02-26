Varese News

Più servizi e orario continuato per la Farmacia comunale 2 di Solaro

Dal 10 marzo la farmacia di corso Europa 55 resterà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19, con un servizio pensato per facilitare l’accesso ai cittadini

Dal 10 marzo la Farmacia Comunale 2 di Solaro introduce l’orario continuato. Una novità pensata per offrire più servizi e maggiore disponibilità ai cittadini, con un accesso più semplice durante tutta la giornata.

La farmacia, situata in corso Europa 55, sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 con orario continuato, mentre il sabato osserverà l’orario 9-13. Un cambiamento che punta a rispondere alle esigenze di chi lavora, delle famiglie e delle aziende del territorio.

«L’estensione dell’orario consentirà di garantire consulenze puntuali sulle esigenze dei pazienti, con un’attenzione personalizzata e professionale – siega l’azienda Multiservizi –  La Farmacia Comunale 2 rafforza così il proprio ruolo di presidio sanitario di prossimità, offrendo assistenza qualificata e un’ampia gamma di servizi. Tra gli obiettivi del nuovo assetto orario c’è anche quello di assicurare una maggiore varietà dell’offerta, con prodotti e soluzioni pensate non solo per i privati cittadini ma anche per le realtà produttive del territorio».

Pubblicato il 26 Febbraio 2026
