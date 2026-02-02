Varese News

Economia

Previsto clima mite scende il prezzo del gas

Mercati energetici sotto pressione: calano le quotazioni del gas in Europa e si riduce il prezzo della materia prima per i clienti vulnerabili

fornello a gas

Il gas naturale apre in forte calo sulla piazza Ttf di Amsterdam, scendendo a 35,9 euro al MWh (Megawattora). I future* sul mese di marzo registrano una flessione dell’8,6%, penalizzati dalle previsioni di temperature più miti attese in Europa nel corso della prossima settimana.
Ai primi di gennaio Arera** aveva comunicato che per dicembre 2025 il prezzo della sola materia prima gas per i clienti vulnerabili è pari a 30,65 euro/MWh, riflettendo la discesa delle quotazioni all’ingrosso registrata nel periodo.
Per il nuovo cliente tipo, il prezzo di riferimento del gas naturale nel Servizio di tutela della vulnerabilità è pari a 102,25 centesimi di euro per metro cubo, in diminuzione del 2,3% rispetto a novembre.
La spesa è così composta: 35,47 centesimi per l’approvvigionamento del gas e le attività connesse, 6,02 centesimi per la vendita al dettaglio, 24,81 centesimi per il trasporto e la gestione del contatore, 4,98 centesimi per gli oneri di sistema e 30,97 centesimi per le imposte.

__________

* Sono contratti derivati a termine standardizzati, negoziati su mercati regolamentati, che obbligano le parti a scambiare un’attività sottostante (materie prime, indici, valute, azioni) a un prezzo prefissato e con liquidazione a una data futura

*L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

 

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 02 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.