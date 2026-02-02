Previsto clima mite scende il prezzo del gas

Il gas naturale apre in forte calo sulla piazza Ttf di Amsterdam, scendendo a 35,9 euro al MWh (Megawattora). I future* sul mese di marzo registrano una flessione dell’8,6%, penalizzati dalle previsioni di temperature più miti attese in Europa nel corso della prossima settimana.

Ai primi di gennaio Arera** aveva comunicato che per dicembre 2025 il prezzo della sola materia prima gas per i clienti vulnerabili è pari a 30,65 euro/MWh, riflettendo la discesa delle quotazioni all’ingrosso registrata nel periodo.

Per il nuovo cliente tipo, il prezzo di riferimento del gas naturale nel Servizio di tutela della vulnerabilità è pari a 102,25 centesimi di euro per metro cubo, in diminuzione del 2,3% rispetto a novembre.

La spesa è così composta: 35,47 centesimi per l’approvvigionamento del gas e le attività connesse, 6,02 centesimi per la vendita al dettaglio, 24,81 centesimi per il trasporto e la gestione del contatore, 4,98 centesimi per gli oneri di sistema e 30,97 centesimi per le imposte.

__________

* Sono contratti derivati a termine standardizzati, negoziati su mercati regolamentati, che obbligano le parti a scambiare un’attività sottostante (materie prime, indici, valute, azioni) a un prezzo prefissato e con liquidazione a una data futura

*L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente