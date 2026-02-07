Pro Patria, missione punti: Bolzoni cerca la svolta contro l’Albinoleffe

La Pro Patria si appresta ad affrontare una trasferta cruciale per il proprio percorso in campionato. Domenica 8 febbraio alle 14.30 è in agenda la sfida delicata sul campo dell’Albinoleffe. La squadra di mister Francesco Bolzoni proverà ancora una volta ad uscire dalla profonda crisi di risultati che va avanti da nove partite: l’ultima volta che i biancoblù sono riusciti a muovere la classifica risale al 21 novembre scorso, contro la Pergolettese.

Mister Bolzoni, che a Zanica dovrà fare a meno di Alberto Masi, squalificato per somma di ammonizioni, proverà a centrare i primi punti della su gestione dopo sette sconfitte in altrettante gare. I tre punti sarebbero importantissimi per cercare di ridurre le distanze nei confronti del quintultimo posto e assicurarsi almeno la partecipazione ai playout. Dall’altra parte anche la squadra di Giovanni Lopez vorrà ottenere una vittoria pesantissima, che permetterebbe di allungare ulteriormente sul penultimo posto, sul quale il distacco è già significativo (+16), e di mantenersi fuori dal quintetto di coda. Ad oggi ad occupare la sedicesima casella è l’Ospitaletto Franciacorta con 26 punti, due in meno dell’Albinoleffe.

La squadra di casa arriva dalla pesantissima vittoria ottenuta sul campo del Cittadella, grazie all’1-0 firmato dal malnatese Giacomo Sali. L’attaccante, fino alla scorsa stagione in forza alla Varesina, ha poi accettato la corte dell’Albinoleffe che lo ha portato tra i professionisti. Sali sta vivendo una stagione da sogno, con 7 gol e 7 assist in 21 presenze: numeri da vero trascinatore, ed è reduce da quattro reti consecutive.

La compagine bergamasca ha fatto registrare ottimi numeri in fase offensiva con 32 gol messi a segno, affermandosi come quarto miglior attacco del Girone A al pari del Trento. Meglio hanno fatto solo Union Brescia (33), Arzignano Valchiampo (36) e Vicenza (45). Invece dal punto divista difensivo, i numeri sono tutt’altro che positivi, perchè i blucelesti hanno concesso 36 gol, attestandosi al penultimo posto in questa classifica al pari di Arzignano Valchiampo e Dolomiti bellunesi, peggio di loro solo la Pro Patria con 45.

Quello di domenica sarà il ventinovesimo incrocio tra le due squadre: bilancio favorevole ai bergamaschi che si sono imposti quindici volte, mentre i tigrotti hanno vinto in sette occasioni e sei sono state le sfide terminate in parità. All’andata l’Albinoleffe vinse allo “Speroni” con un netto 3-0.