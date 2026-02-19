Referendum, le ragioni del Sì e quelle del No a confronto a Gallarate
L'iniziativa è promossa dall'associazione Fare Cittadinanza, che vuole proporre "un confronto aperto e pacato" per "una partecipazione al voto chiara e consapevole dei cittadini"
L’associazione Fare Cittadinanza, in vista del referendum costituzionale del prossimo 22-23 marzo, promuove a Gallarate un incontro di conoscenza e discussione sulle ragioni del sì e le ragioni del no.
«L’incontro vuole offrire la possibilità di illustrare e comprendere le variazioni ai 7 articoli della nostra Costituzione, le conseguenze e le implicazioni delle scelte attraverso un confronto aperto e pacato. Vogliamo così favorire una partecipazione al voto chiara e consapevole dei cittadini come sollecitato anche dalla Conferenza Episcopale Italiana» scrive l’associazione che fa riferimento alla cultura cattolico-democratica.
L’incontro si terrà lunedì 2 marzo 2026 alle ore 21.00 alla sala Planet de “il Melo” in via Magenta 2 a Gallarate. Interverranno il dr. Massimo De Filippo, Pubblico Ministero presso il Tribunale di Busto Arsizio, presidente dell’ANM Busto Arsizio, componente del Comitato distrettuale del comitato a difesa della Costituzione (a sostegno del No), e l’avv. Tiberio Massironi, presidente della Camera Penale di Busto Arsizio, avvocato del Foro di Busto Arsizio (a sostegno del Sì).
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Francesco Enrico Speroni su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.