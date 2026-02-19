Referendum, le ragioni del Sì e quelle del No a confronto a Gallarate

L’associazione Fare Cittadinanza, in vista del referendum costituzionale del prossimo 22-23 marzo, promuove a Gallarate un incontro di conoscenza e discussione sulle ragioni del sì e le ragioni del no.

«L’incontro vuole offrire la possibilità di illustrare e comprendere le variazioni ai 7 articoli della nostra Costituzione, le conseguenze e le implicazioni delle scelte attraverso un confronto aperto e pacato. Vogliamo così favorire una partecipazione al voto chiara e consapevole dei cittadini come sollecitato anche dalla Conferenza Episcopale Italiana» scrive l’associazione che fa riferimento alla cultura cattolico-democratica.

L’incontro si terrà lunedì 2 marzo 2026 alle ore 21.00 alla sala Planet de “il Melo” in via Magenta 2 a Gallarate. Interverranno il dr. Massimo De Filippo, Pubblico Ministero presso il Tribunale di Busto Arsizio, presidente dell’ANM Busto Arsizio, componente del Comitato distrettuale del comitato a difesa della Costituzione (a sostegno del No), e l’avv. Tiberio Massironi, presidente della Camera Penale di Busto Arsizio, avvocato del Foro di Busto Arsizio (a sostegno del Sì).