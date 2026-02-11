Sabato di festa a Induno Olona con il Carnevale della Pro Loco tra gonfiabili e polenta
Sabato 14 febbraio il Parco di via Porro ospita il Carnevale Indunese con spettacoli di ventriloquismo e musica dal vivo mentre la Pro Loco offrirà chiacchiere a tutti i partecipanti alla festa
Il Carnevale bussa alle porte della Valceresio e Induno Olona risponde con una giornata ricca di appuntamenti per tutte le età. Sabato 14 febbraio, il Parco del Comune in via Gian Pietro Porro si trasformerà nel cuore pulsante del «Carnevale Indunese», una manifestazione organizzata dalla Pro Loco locale con il patrocinio del Comune.
Giochi, magia e intrattenimento
La festa prenderà il via ufficialmente alle ore 11:00 con l’apertura dell’area dedicata ai più piccoli, dove saranno allestiti gonfiabili e si terranno diversi giochi a premi per scaldare l’atmosfera. Nel pomeriggio, il programma entrerà nel vivo con due momenti di grande spettacolo: dalle 14:00 alle 15:00 i bambini potranno assistere a uno show di magia e ventriloquismo con «Mister G», artista noto al grande pubblico per la sua partecipazione a Italia’s Got Talent. Successivamente, dalle 15:30 alle 17:00, la scena passerà alla musica dal vivo con l’energia della party band «Fuori di Testo».
Gastronomia e merenda offerta
Il ristoro sarà uno dei pilastri della giornata, con il banco gastronomico della Pro Loco aperto fin dal mattino per colazione, pranzo e merenda. Il menù del pranzo promette di accontentare tutti i palati: dalla tradizione locale con polenta, zola e brusciti, fino ai classici del cibo da strada come salamelle, hamburger, würstel, patatine, pizza e focaccia. Non mancheranno dolci, torte e bevande di ogni tipo. Nel pomeriggio, inoltre, la Pro Loco offrirà a tutti i presenti le chiacchiere per una merenda nel pieno spirito della tradizione carnascialesca.
Concorsi social e premiazioni
Per chi ama mettersi in gioco con il proprio travestimento, è previsto un contest fotografico per eleggere la maschera più bella, con diversi premi in palio per i vincitori. L’evento sarà seguito e documentato anche sui canali social ufficiali dell’associazione indunese.
