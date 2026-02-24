Sanità lombarda a un bivio: a Milano un confronto tra esperti e politici sulle scelte per il futuro

Analizzare i punti di forza, individuare le criticità e tracciare una rotta per il medio e lungo periodo attraverso “scelte coraggiose”. È questo l’obiettivo del convegno “Sanità Lombarda – Il momento di scelte coraggiose”, in programma sabato 7 marzo 2026 alle ore 9.30 presso il Cam Garibaldi di Milano.

L’evento, moderato dal consigliere regionale Giuseppe Licata, vedrà la partecipazione di figure chiave del settore per un dialogo che punta a unire competenza tecnica e azione politica. Dopo i saluti dell’On. Alessandro Sorte e l’introduzione di Claudia Carzeri, il dibattito entrerà nel vivo con i contributi di:

Barbara Mangiacavalli, Presidente Nazionale Ordine Professioni Infermieristiche.

Giovanni Pavesi, Direttore Amministrativo dell’Agenzia Italiana del Farmaco.

Luca Degani, Presidente di Uneba Lombardia.

Marco Magri, Direttore della Cooperativa Medici di Medicina Generale Cosma.

Marco Trivelli, Direttore Generale dell’Asst Lecco.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto per delineare proposte concrete destinate a rinnovare il sistema sanitario regionale.