Sciopero alla sede GLS di Cassano Magnago: agli autisti si uniscono i magazzinieri
La sede di Cassano si è fermata questa mattina: cresce il numero di pacchi in giacenza che non possono essere consegnati
Prosegue la mobilitazione in corso alla sede Gls di Cassano Magnago, dove la maggior parte degli autisti da giorni ha incrociato le braccia per chiedere un trattamento economico e organizzativo equivalente a quello riconosciuto ad altri dipendenti che svolgono le medesime mansioni all’interno dello stesso sito operativo. I lavoratori evidenziano l’esistenza di differenze che, a loro avviso, risultano ingiustificate e che incidono in modo significativo sulle condizioni di lavoro e sulla retribuzione. Alla protesta, avviata da giorni, si sono uniti oggi lavoratori dei magazzini e di altri reparti, che denunciano oltre alle mancate risposte da parte dell’azienda anche una situazione divenuta ormai insostenibile.
La protesta degli autisti – che lamentano inoltre un numero eccessivo di consegne (fino a 120 al giorno, con una media di una ogni tre minuti) – punta inoltre a diminuire la pressione costante che, sostengono i lavoratori, rende impossibile operare in condizioni adeguate di sicurezza. Al centro della mobilitazione vi è infatti anche la richiesta di rivedere i carichi di lavoro e le modalità organizzative, giudicate non più compatibili con standard accettabili di tutela per chi effettua le consegne sul territorio.
La situazione sta avendo ripercussioni anche sull’operatività della sede: l’attività risulta fortemente rallentata e i magazzini sono ormai colmi di pacchi destinati ai clienti (16mila consegne in giacenza secondo i calcoli dei lavoratori), con rischi anche per la sicurezza. Da qui l’allargamento della protesta anche ai reparti magazzino, impossibilitati a far fronte alla situazione diventata ingestibile.
La mobilitazione, “chiamata” dal sindacato U.N.Cobas prosegue: «L’azienda non ha dimostrato il minimo interesse nel confronto e nel dialogo per trovare un accordo e risolvere la situazione – dicono lavoratori e sindacato – per cui lo sciopero andrà avanti oltranza sia del comparto autisti che del comparto magazzino, fino alla positiva soluzione della vertenza».
