Sciopero alla sede GLS di Cassano Magnago: agli autisti si uniscono i magazzinieri

Prosegue la mobilitazione in corso alla sede Gls di Cassano Magnago, dove la maggior parte degli autisti da giorni ha incrociato le braccia per chiedere un trattamento economico e organizzativo equivalente a quello riconosciuto ad altri dipendenti che svolgono le medesime mansioni all’interno dello stesso sito operativo. I lavoratori evidenziano l’esistenza di differenze che, a loro avviso, risultano ingiustificate e che incidono in modo significativo sulle condizioni di lavoro e sulla retribuzione. Alla protesta, avviata da giorni, si sono uniti oggi lavoratori dei magazzini e di altri reparti, che denunciano oltre alle mancate risposte da parte dell’azienda anche una situazione divenuta ormai insostenibile.

La protesta degli autisti – che lamentano inoltre un numero eccessivo di consegne (fino a 120 al giorno, con una media di una ogni tre minuti) – punta inoltre a diminuire la pressione costante che, sostengono i lavoratori, rende impossibile operare in condizioni adeguate di sicurezza. Al centro della mobilitazione vi è infatti anche la richiesta di rivedere i carichi di lavoro e le modalità organizzative, giudicate non più compatibili con standard accettabili di tutela per chi effettua le consegne sul territorio.

La situazione sta avendo ripercussioni anche sull’operatività della sede: l’attività risulta fortemente rallentata e i magazzini sono ormai colmi di pacchi destinati ai clienti (16mila consegne in giacenza secondo i calcoli dei lavoratori), con rischi anche per la sicurezza. Da qui l’allargamento della protesta anche ai reparti magazzino, impossibilitati a far fronte alla situazione diventata ingestibile.

La mobilitazione, “chiamata” dal sindacato U.N.Cobas prosegue: «L’azienda non ha dimostrato il minimo interesse nel confronto e nel dialogo per trovare un accordo e risolvere la situazione – dicono lavoratori e sindacato – per cui lo sciopero andrà avanti oltranza sia del comparto autisti che del comparto magazzino, fino alla positiva soluzione della vertenza».